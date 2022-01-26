Стамбул переживает последствия затяжного снегопада

Несколько тысяч российских туристов не могут вернуться домой — работа международного аэропорта парализована

Фото: Reuters

Корреспондент «Реального времени» Радиф Кашапов оказался в числе туристов, задержавшихся в столице Турции из-за продолжительного снегопада — последние несколько дней все рейсы из международного аэропорта Стамбула были отменены или перенесены. Подробнее о ситуации — в материале издания.

«Город вполне себе напоминал Казань в первые дни зимы»



— Я приехал в Стамбул в пятницу, чтобы сыграть концерт для местной диаспоры, — говорит Кашапов. — Новый аэропорт Стамбула связывает с городом сеть автобусных перевозок, обычно до района моего проживания автобус идет два часа. На этот раз он шел 2,5 часа, попав примерно в три серьезные пробки. Шел снег, крупным хлопьями. Те туристы, что привыкли к летнему или осеннему Стамбулу, могли быть удивлены — город вполне себе напоминал Казань в первые дни зимы. Добавим сюда сырой воздух — погода не из приятных. При этом дети радостно играют в снежки, многие из них впервые видят столько снега.



После субботнего концерта, по словам Кашапова, снегопадов не было, но потом город буквально покрылся белыми сугробами, осадки шли плотно 23—24 января.



— Наш рейс планировался в шесть вечера во вторник, наша компания — Nordwind, — продолжает Кашапов. — Увидев происходящее в аэропорту — уборку снега, упавшие под тяжестью конструкции, я подписался на их рассылку. Меня начали «радовать»: рейс перенесен на 26-е, в час дня, потом в три, потом на час дня 27-го, сейчас — в районе трех утра 27-го. Местные говорят, что так долго снег не шел, кажется, с 2006 года. Студентам и школьникам разрешили не ходить в вузы и школы. Машинам запретили вчера выезжать до часу дня. Закрывалось судоходство по Босфору. После мы ездили по городу — пробок не было, вечером ситуация на дорогах — как обычно.

Фото Anadolu Agency

«Кто кому оказывает содействие?»

Сейчас в Стамбуле застряло около 7 000 туристов, из них 5 000 человек — самостоятельные путешественники. В общей сложности было отменено около 700 рейсов.

По данным Ассоциации туроператоров России (АТОР), сейчас в Стамбуле может находиться около 10—12 тыс. россиян. В их числе около 2 тыс. организованных туристов, остальные — самостоятельные туристы, а также граждане РФ, прибывшие к родственникам или по делам бизнеса. Из этого количества в Стамбуле своих рейсов в Россию могут ожидать около 1,5 тыс. россиян.

Вчера вечером аэропорт начал осуществлять первые вылеты — в Латинскую и Северную Америку. При этом аэропорт им. Сабихи Гёкчен работу свою продолжает в штатном режиме — по крайней мере, коллеги, выбравшие его, улетели домой без проблем. Однако рейс до Казани оттуда стоит около 1 100 евро — 98,7 тысячи рублей.



Генконсульство РФ в Стамбуле сообщило на странице в «Фейсбуке» следующее: «В рамках имеющихся возможностей и полномочий оказывается содействие обратившимся в загранучреждение гражданам, рейсы которых были отменены по погодным условиям».

В ответ пишут:

— Мы, граждане России, сидим в терминале вылета уже вторые сутки. Авиакомпания «Победа» не обеспечила нас отелем. Представителей компании вообще здесь нет. Кто кому оказывает содействие? Окажите его нам!

Позже наш корреспондент пришел в российское Генконсульство в Стамбуле — там заявили, что помощь должны оказывать в аэропорту.

Люди спят прямо на багажных лентах и устраивают протесты

Некоторых, в том числе и корреспондента «Реального времени», авиакомпании разместили в отеле. Однако многие действительно были вынуждены ночевать в аэропорту — туристы спят прямо на полу и лентах для багажа. Выглядит это так:

Некоторые туристы накануне устроили бунт прямо в аэропорту.

Для обеспечения безопасности даже пришлось стягивать силовиков.

По состоянию на 13.00 мск Главное управление гражданской авиации Турции сообщило об открытии для приема и отправки рейсов двух из четырех полос аэропорта Стамбула.