Абашев: из больницы им. Р.С. Акчурина в Челнах в нижнекамскую ЦРМБ направлены специалисты

Двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии, у третьего — средней тяжести

Фото: Динар Фатыхов

Из Больницы скорой медицинской помощи им. Р.С. Акчурина в Набережных Челнах в помощь коллегам из НЦРМБ направлены специалисты — сосудистый хирург и реаниматолог. Об этом сообщил глава Минздрава Татарстана Альмир Абашев.

— На месте с коллегами мы определяем дальнейшую маршрутизацию и тактику лечения, — написал он в соцсетях.

Напомним, что сегодня ранним утром БПЛА снова атаковали Нижнекамск. Удар был нанесен по жилым массивам, пострадали люди. Один из беспилотников попал в автомобиль. Причем двое людей, находившихся в нем, погибли.

Также был нанесен удар по жилому дому.

— Здесь, к счастью, обошлось без жертв. Жители при звуковом оповещении своевременно приняли необходимые меры. Это еще раз подтверждает необходимость внимательного отношения к сигналам тревоги — от этого зависит безопасность, — отметил министр здравоохранения республики.

По последним данным, сейчас в Нижнекамской центральной районной многопрофильной больнице находятся три пациента, пострадавшие при атаке БПЛА. Состояние двоих пострадавших тяжелое, у одного — средней тяжести. Остальным пациентам медицинская помощь была оказана амбулаторно.

Никита Егоров