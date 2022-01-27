Лавров: США не дали позитивного ответа по вопросу о недопустимости расширения НАТО на восток

В ответах США на предложенный Россией проект гарантий безопасности нет позитивной реакции по вопросу о недопустимости расширения НАТО на восток. Об этом сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

— Что касается содержания документа. Там есть реакция, позволяющая рассчитывать на начало серьезного разговора, но по второстепенным темам. По главному вопросу в этом документе позитивной реакции нет, — заявил глава российского МИД.



Лавров пообещал, что в скором времени широкая общественность сможет ознакомиться с ответом США на предложения России по гарантиям безопасности.

— Главным вопросом является наша четкая позиция о недопустимости дальнейшего расширения НАТО на восток и размещения ударных вооружений, которые могут угрожать территории Российской Федерации. Эта позиция сложилась не на пустом месте, — напомнил Лавров.

Посол США в России Джон Салливан в среду вечером привез в МИД письменный ответ Вашингтона и НАТО на требования Москвы о гарантиях безопасности. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что в ближайшие дни свяжется с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Это произойдет после того, как Москва изучит все предложения.



Проект гарантий МИД России опубликовал 17 декабря 2021-го. Согласно ему, Москва и Североатлантический альянс не рассматривают друг друга в качестве противников.



Татьяна Демина