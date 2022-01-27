В СКР по РТ опровергли версию о том, что подозреваемый в убийстве жены и ее сестры стал жертвой преступления

В Следкоме по Татарстану опровергли версию о том, что подозреваемый в убийстве двух жительниц села Мелекес сам стал жертвой преступления. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По версии следствия, 23 января в доме в селе Мелекес парень расправился с 20-летней супругой и ее 18-летней двоюродной сестрой. После этого он взял два охотничьих ружья отца, уехал в Елабужский район, припарковал автомобиль рядом с остановкой и покончил с собой.

Следственные органы СК РФ по РТ возбудили уголовное дело по статье «Убийство двух или более лиц» (п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ).

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Сейчас следователи изъяли запись с камеры видеонаблюдения в селе Мелекес. Изучив ее, они пришли к выводу, что кроме подозреваемого в день убийства в дом никто не заходил и не выходил из него. По результатам осмотра автомобиля, где парень свел счеты с жизнью, и прилегающей территории, а также по предварительным данным судебно-медицинской экспертизы, в машине он был один. Сейчас по уголовному делу назначен ряд экспертиз, в том числе генотипоскопические экспертизы орудий убийства девушек.

При расследовании этого уголовного дела вскрылся дополнительный эпизод преступной деятельности подозреваемого. После совершения убийства парень уехал в Набережные Челны, где познакомился по объявлению с 47-летней женщиной, оказывавшей услуги массажа. Придя к ней, он изнасиловал ее. Возбуждено уголовное дело «Насильственные действия сексуального характера» (по ч. 1 ст. 132 УК РФ).



Дело об убийстве девушек завели после того, как нашли их тела 23 января. Подробности — в материале «Реального времени».

Татьяна Леухина