«От высоких цен на мировых рынках выиграли производители сырьевых товаров»

Максимальную выручку получили ПАО «Казаньоргсинтез», ПАО «Нижнекамскнефтехим», АО «Аммоний»

Итоги деятельности нефтегазохимического комплекса Татарстана за 2021 год: «сырьевики» снимают «сливки», а производители конечной продукции, в том числе «Нэфис Косметикс» и «Кварт», фиксируют снижение прибыли на фоне общемирового роста цен. Это помешало им побить рекорд 2019 года: в казну перечислили 87 млрд рублей вместо 91 млрд рублей. СИБУР показал чудеса автоматизации производства, а резидент «Иннополиса» удивил президента РТ Рустама Минниханова тем, как можно быстро нанимать персонал, так что на проверку отправили главу Минстроя. Подробнее — в материале «Реального времени».

В лидерах роста прибыли — НКНХ, КОС, «Аммоний»

— От высоких цен на мировых рынках выиграли производители сырьевых товаров. Максимальную выручку получили ПАО «Казаньоргсинтез», ПАО «Нижнекамскнефтехим», АО «Аммоний». В проигрыше оказались производители конечной продукции, среди которых «Кварт», «Нэфис Косметикс», — так обозначил разнонаправленную динамику предприятий нефтегазохимического комплекса глава АО «Татнефтехиминвест-холдинг» Рафинат Яруллин.

Несмотря на ограничения ОПЕК+, «Татнефть» постепенно прибавляет темп, увеличив добычу до 27,5 миллиона тонн (с плюсом на 7%). В целом базовые предприятия отрасли увеличили производство на 6,8%, перечислив в бюджет 87 миллиардов рублей. Правда, налоговые бонусы в пользу государства оказались меньше, чем в рекордном 2019 году, когда казна «искупалась» в нефтегазовых деньгах, получив 91 миллиард рублей.

Глава ТНХИ-Х Рафинат Яруллин остановился на результатах лидеров отрасли 2021 года. Так, НКНХ увеличил производство на 10,8%, произведя свыше 700 тысяч тонн каучуков.

— По бутадиеновым маркам рост на 19%, по изопреновым — отставание на 12%, — отметил Яруллин.

НКНХ увеличил производство на 10,8%, произведя свыше 700 тысяч тонн каучуков. Фото: ПАО «Нижнекамскнефтехим»

— По изопрену, наверное, ценовые вопросы [сыграли]. Я думаю, что по этой причине [произошло снижение], — вставил ремарку по ходу доклада Рустам Минниханов.

Рафинат Яруллин продолжил:

— «Казаньоргсинтез» показал рост в 106%. Предприятие вышло на положительный темп в ноябре, увеличен выпуск поликарбонатов до 95 тысяч тонн. В этом году будет завершен проект по наращиванию этого пластика до 100 тысяч тонн.

Но не обошлось и без тревожных замечаний, которые прозвучали в докладе. Так, выпуск полиэтилена сократился на 9% из-за дефицита этилена в республике, акцентировал внимание докладчик. И позже добавил еще одну «ложку дегтя», заметив, что на 8% сократилось производство полиэтилена низкого давления.

Третий «варяг», АО «Аммоний», снизил производство на 3%, но тому есть объективные причины. Как пояснил Рафинат Яруллин, сказался длительный капремонт в третьем квартале. При этом «Аммоний» потихоньку освобождается от огромных долгов.

— Кредитная нагрузка сократилась на 13% — до 95 млрд рублей, — доложил Яруллин.

АО «Аммоний» снизило производство на 3%. Фото: Максим Платонов

Где упала прибыль — позвать собственника

Минниханов попросил премьер-министра Алексея Песошина взять на контроль предприятия, у которых упала прибыль.

— Где прибыль упала, попрошу Песошина провести балансовые комиссии, — поручил он.

Среди тех, кто вышел в минус, оказалось менделеевское АО «Химзавод им. Л.Я. Карпова». Предприятие закончило год с убытком в 63 миллиона рублей, хотя увеличило годовую выручку на 20%.

Впрочем, завод оказался, пожалуй, единственным, кто остался без прибыли. По словам Рафината Яруллина, большинство предприятий продемонстрировали «рост финансовых показателей», что дает возможность увеличивать инвестиции. В инвестиционный портфель включены проекты ТАНЕКО, «Данафлекса», «Нэфис Косметикса», КОСа.

— Главная задача на 2022-й — это реализация инвестпроектов. ТАНЕКО планирует получить комплекс ароматики и опытно-промышленную установку гидроконверсии, НКНХ — собственную станцию. «Нэфис» увеличит гели для стирки [объемы производства]. Начато новое производство «Данафлекса» в «Алабуге», рассматривается производство сэвилена на КОС с увеличением мощности до 150 тысяч тонн. «Татнефть» планирует производство терефталевой кислоты для использования на заводе «Экопэт» в Калининградской области. Вновь обсуждается восстановление завода силиконов на КЗСК, — заявил глава ТНХИ-Х.

Минниханов попросил премьер-министра Алексея Песошина взять на контроль предприятия, у которых упала прибыль. Фото: tatarstan.ru

Он обратил внимание на необходимость господдержки, так как из-за роста цен на металлы и сырье стоимость проектов увеличилась. Но об их отмене речь не идет.

Большую, 20-минутную, презентацию об опыте автоматизации производства и применении цифровых инструментов на предприятиях представил исполнительный директор ООО «СИБУР» Василий Номоконов. Автоматизация проходит на трех уровнях. Она касается операторов, которые с помощью новых инструментов могут в режиме реального времени регулировать подачу сырья на установки, а также аппаратчиков и контролеров, которые по ходу работы оставляют «цифровой след».

Как рассказал Василий Номоконов, все системы автоматизации строятся на базе распределенной системы управления — АСУ ТП. Еще несколько лет назад была поставлена задача оснастить АСУ ТП все производства. Согласно планам компании, через 2 года эта цель будет достигнута. Сейчас доля их внедрения составляет 92%.

Большую, 20-минутную, презентацию об опыте автоматизации производства и применении цифровых инструментов на предприятиях представил исполнительный директор ООО «СИБУР» Василий Номоконов. Фото: tatarstan.ru

Импорт энергии — 5 млрд кВт·ч

С докладом на тему «Взаимодействие АО «Татэнергосбыт» с потребителями — юридическими лицами в современных условиях» выступил директор АО Рифнур Сулейманов, который представил показатели электропотребления России и Татарстана:

— За последние 25 лет в целом наблюдается рост, за исключением кризисных периодов, — отметил Сулейманов, — сегодня Татарстан идет с опережающими темпами по сравнению со среднероссийской динамикой. Прирост по Российской Федерации равен 5,4%, а по Республике Татарстан — 9,6%.

Выработка электроэнергии на территории республики ниже, чем потребление. Разницу «Татэнергосбыт» докупает за пределами Республики Татарстан. В 2021 году цифра составила 5 млрд кВт·ч, или 15,7% от годового объема потребления.

«Татэнергосбыт» сегодня обеспечивает 71% республиканского рынка продаж электроэнергии. Оставшаяся доля — это в основном несколько крупных предприятий, в числе которых ПАО «КАМАЗ», ПАО «Нижнекамскнефтехим», ПАО «Казаньоргсинтез». Количество обслуживаемых «Татэнергосбытом» юридических лиц сегодня составляет более 43 тысяч потребителей.

Также Рифнур Сулейманов подробно рассказал о структуре конечной цены, сложившейся в 2021 году для потребителей — юридических лиц: 63,6% (2,64 руб.) — цена покупки на оптовом рынке, 33,8% (1,40 руб.) — цена услуг по передаче, 2,5% (10 коп.) — сбытовая надбавка, 0,1% (1 коп.) — иные услуги.

Рифнур Сулейманов подробно рассказал о структуре конечной цены, сложившейся в 2021 году для потребителей — юридических лиц. Фото: tatarstan.ru

«Был такой лозунг — дадим стране угля, хоть мелкого, но много»

Последнему предоставили слово директору IT-компании Wibedo Павлу Чернову, но его презентация оказалась самой зажигательной:

— Есть люди, которые не готовы работать по графику или на данный момент без работы, и те, кто вообще не принимают работу по графику с 7 утра до 9 вечера. Наш сервис для того, чтобы привлечь таких людей к работе на предприятиях, которым требуются сотрудники и трудовой ресурс.

Он сообщил, что сервис принимает заказы на наем персонала только от юридических лиц, а среди его клиентов — «Пятерочка», «Самокат», Сбермаркет, «Мираторг». В сутки сервис получает 400 заданий. Средняя оплата за смену — 2,5 тысячи рублей. Эта система работает в Москве, Нижнем Новгороде, Краснодаре.

— А откуда людей берете? Все жалуются, что людей нет, — с ходу задал Рустам Минниханов ключевой вопрос.

— Это правда, людей нет, — согласился Павел Чернов. И объяснил, что привлекает потенциальных сотрудников на сайт тем, что облегчил им вход: — Им не надо сейчас звонить по телефону, проходить собеседование, составлять резюме. Это первое, за счет чего есть большой поток исполнителей. Второе — выплаты. На нашем сервисе пользователи получают заработанное на следующий день, если заказчик принял работу.

— Но как быстро вы их находите? Они что, в засаде сидят? — не унимался президент.

— У нас 37 тысяч пользователей. Мы берем там, где и остальные работодатели. Это социальные сети, мессенджеры, сайты с вакансиями. Но мы предлагаем другую механику взаимодействия, нетрадиционную, — ответил Чернов.

— Если нетрадиционную, тогда обращаться не будут. Наверное, неклассическую, — поправил его Минниханов.

И спросил, а кто несет ответственность за качество работы нанятого сотрудника.

— Вот министр строительства сидит, ему иногда надо много людей, — объяснил президент, почему так настойчиво расспрашивает гостя. — Был такой лозунг — дадим стране угля, хоть мелкого, но много. А несет ответственность за качество… — недоумевал он. — Все, что рассказали, интересно. Наверное, такие сервисы должны быть, но татарин должен потрогать.

Рустам Минниханов дал поручение главе Минстроя изучить, как идет наем персонала с сайта Wibedo. Фото: tatarstan.ru

Кто пойдет на подработку?

После недолгих размышлений он дал поручение главе Минстроя Марату Айзатуллину изучить в корне, как идет наем персонала с сайта Wibedo.

— Вы не обижайтесь, любое новое действие требует проверки, — пояснил Минниханов, добавив, что огромное количество компаний нуждаются в сезонных, временных работниках. — Мы бы тоже с тобой смогли подработать, в воскресенье сходили бы, — позвал он сидящего рядом Алексея Песошина.

— Что, надо пару вагонов разгрузить? — нисколько не удивился премьер, похоже, готовый идти прямо сейчас.

— Это уже сложновато, но с лопатой [можно], — посмеялся президент.