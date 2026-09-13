СМИ: Шотландия, Уэльс и Северная Ирландия готовят декларацию о референдуме по независимости

Документ включает в себя сотрудничество в четырех ключевых областях

Фото: Динар Фатыхов

Первые министры Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии — Джон Суинни, Рин ап Йорверт и Мишель О’Нил — планируют встретиться в понедельник в Кардиффе для подписания совместной декларации, в которой будет требоваться право на проведение референдумов о независимости. Об этом пишет издание Telegraph, называя данное событие беспрецедентным саммитом, который может стать первым шагом к распаду Великобритании.

Согласно информации газеты, участники встречи намерены выступить за вступление своих регионов в Европейский Союз: Шотландии и Уэльса — в качестве новых членов, а Северной Ирландии — в составе Республики Ирландия. Также предусмотрено укрепление связей с европейскими странами в рамках подготовки к самоопределению.

Лидеры планируют подписать меморандум о взаимопонимании и провести совместную пресс-конференцию. Документ включает в себя сотрудничество в четырех ключевых областях: экономике, энергетике, отношениях с Европой и международном сотрудничестве, а также вопросах самоопределения.

Газета сообщает, что встреча может оказать давление на премьер-министра Великобритании Энди Бернэма, который недавно заявил о готовности поддержать референдум о независимости Шотландии при наличии соответствующей общественной поддержки. В то же время, в Дублине президент США Дональд Трамп выразил желание увидеть единую Ирландию, назвав это «фантастикой», и отметил, что Великобритания имеет свои аргументы по этому вопросу.





Никита Егоров