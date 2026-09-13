Назван топ направлений для отдыха у россиян на осенние каникулы

Так, количество поездок в Турцию возросло на 6% за год

Фото: Динар Фатыхов

На осенние каникулы 2026 года среди россиян наиболее популярными зарубежными направлениями для отдыха стали Турция, Египет, Таиланд и Китай. ОАЭ и Вьетнам поделили пятую позицию, пишет ТАСС по данным исследования сервиса бронирования туров и отелей Level.Travel.

Согласно отчету, в конце октября — начале ноября количество поездок в Турцию возросло с 33% в 2025 году до 39% в 2026-м. При этом продолжительность отдыха сократилась с девяти до восьми ночей, а средняя стоимость затрат на поездку увеличилась на 6%, составив 320 тыс. рублей. Египет занял второе место с долей 38% (небольшой рост с 37% в прошлом году). Туры в Египет стали короче — с десяти до девяти ночей, а средняя стоимость возросла на 5%, достигнув 339 тыс. рублей.

На третьем месте расположился Таиланд с долей 9%, что больше, чем год назад (6%). Продолжительность отдыха уменьшилась с 11 до 10 ночей, в то время как средний чек снизился на 10%, составив около 369 тыс. рублей. Китай оказался на четвертом месте с долей в 5%, значительно увеличившись с 1% в прошлом году. Длительность поездок в Китай сократилась до девяти ночей (вместо 14), а средняя стоимость выросла на 3%, составив 343 тыс. рублей.

На пятой позиции находятся ОАЭ с долей 3%, упавшей с 16% в 2025 году. Продолжительность отдыха уменьшилась с восьми до семи ночей, а средний чек снизился на 5%, составив 361 тыс. рублей. Вьетнам показал рост с 2% годом ранее. Продолжительность отдыха сократилась с 13 до девяти ночей, но средняя стоимость путевки увеличилась на 21%, достигнув 383 тыс. рублей.

Никита Егоров