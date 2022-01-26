В Казани на базе больницы №7 открылся новый лечебно-реабилитационный центр

В Казани на базе ГАУЗ «Городская клиническая больница №7» открылся лечебно-реабилитационный центр, сегодня его посетил президент Татарстана Рустам Минниханов.



В центре будут проводить курсы реабилитации больным с поражениями центральной нервной системы, соматическими заболеваниями, заболеваниями периферической нервной системы, костно-мышечной системы и тем, кто перенес COVID-19.

На строительство объекта было направлено 1,3 млрд рублей. Он оснащен самым современным оборудованием, отметил президент РТ.

Фото: tatarstan.ru

Новый медицинский корпус девятиэтажного здания рассчитан на 147 коек с возможностью расширения до 300. В центре есть современное оборудование — роботизированные локомоторные системы для восстановления навыков ходьбы, транскраниальная магнитная стимуляция с нейронавигацией, программа когнитивной реабилитации с использованием виртуальной реальности, площади активной механотерапии и залы адаптивной физкультуры и спорта. Есть кабинет эрготерапии, тренажерный зал, зал спортивной реабилитации, комнаты кинезиотерапии, оксигенотерапии, кабинет логопеда и палаты для пациентов.



В «Умной палате» пациенты с ограниченными возможностями восстанавливают способности управлять бытовыми приборами. С помощью системы управления адаптированной мебелью и санузлом пациенты могут обучиться бытовым навыкам самообслуживания.

В центре также расположены учебные кабинеты, в которых проходят обучение студенты КГМУ, КФУ, КГМА.

Фото: tatarstan.ru

Известно, что в Татарстане на капремонт пяти больниц потратят более 900 млн рублей. Больше всего, а именно 528,1 миллиона рублей, направят на ремонт учреждений вне Казани.

Маргарита Головатенко