В Минздраве РТ попросили Минниханова поддержать проект строительства перинатального центра в Казани
Министр здравоохранения Татарстана Марат Садыков попросил президента республики Рустама Минниханова поддержать проект строительства нового перинатального центра в Казани.
По словам министра, ежегодно растет количество беременных с высокой группой риска, равно как и число недоношенных детей, нуждающихся в высокотехнологичной помощи. Он отметил, что необходимо решить вопрос по вспомогательным репродуктивным технологиям — ЭКО. Коечной мощности перинатального центра РКБ не хватает.
В Татарстане снизилась рождаемость и выросла смертность, в связи с чем произошла убыль населения. В 2021 году родилось на 662 ребенка меньше. В республике также вырос показатель смертности женщин во время родов. На уровне 2020 года удалось удержать показатели по младенческой смертности, но выросли показатели материнской смертности.
Сегодня стало известно, что 190,6 миллиона рублей пойдет на продолжение ремонта главного корпуса Детской городской больницы с перинатальным центром (ДГБ с ПЦ) в Нижнекамске. Здание, построенное более 35 лет назад, ни разу не ремонтировали. В 2020-м учреждение попало в президентскую программу по ремонту стационаров и получило около полумиллиарда рублей. Работы стартовали в 2021-м.
В Татарстане первое место среди основных причин смертности занимают болезни системы кровообращения, этот показатель равен 36,5%. На втором месте находится смертность от коронавируса с 18,1%, на третьем — от новообразований с 11,3%.
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