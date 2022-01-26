В Минздраве РТ попросили Минниханова поддержать проект строительства перинатального центра в Казани

Министр здравоохранения Татарстана Марат Садыков попросил президента республики Рустама Минниханова поддержать проект строительства нового перинатального центра в Казани.



По словам министра, ежегодно растет количество беременных с высокой группой риска, равно как и число недоношенных детей, нуждающихся в высокотехнологичной помощи. Он отметил, что необходимо решить вопрос по вспомогательным репродуктивным технологиям — ЭКО. Коечной мощности перинатального центра РКБ не хватает.

В Татарстане снизилась рождаемость и выросла смертность, в связи с чем произошла убыль населения. В 2021 году родилось на 662 ребенка меньше. В республике также вырос показатель смертности женщин во время родов. На уровне 2020 года удалось удержать показатели по младенческой смертности, но выросли показатели материнской смертности.

Фото: realnoevremya.ru

Сегодня стало известно, что 190,6 миллиона рублей пойдет на продолжение ремонта главного корпуса Детской городской больницы с перинатальным центром (ДГБ с ПЦ) в Нижнекамске. Здание, построенное более 35 лет назад, ни разу не ремонтировали. В 2020-м учреждение попало в президентскую программу по ремонту стационаров и получило около полумиллиарда рублей. Работы стартовали в 2021-м.

В Татарстане первое место среди основных причин смертности занимают болезни системы кровообращения, этот показатель равен 36,5%. На втором месте находится смертность от коронавируса с 18,1%, на третьем — от новообразований с 11,3%.

Маргарита Головатенко