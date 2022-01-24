Мосгорсуд оставил в СИЗО ректора КФУ Гафурова
Адвокатам казанского ректора Ильшата Гафурова не удалось добиться его освобождения из-под стражи. Только что Мосгорсуд признал законным и обоснованным арест обвиняемого в подстрекательстве к убийству. Апелляционные жалобы оставлены без удовлетворения, сообщили «Реальному времени» в пресс-службе суда.
Напомним, в СИЗО руководителя Казанского федерального университета отправила 22 декабря 2021 года судья Басманного суда Евгения Николаева. На заседании по мере пресечения бывший мэр Елабуги отрицал какую-либо причастность к расстрелу владельца елабужского рынка Айдара Исрафилова в августе 1999 года.
Тем временем сотрудники КФУ собрали подписи в поддержку арестованного руководителя, а пост врио ректора занял Дмитрий Таюрский.ПроисшествияБизнесОбществоВластьОбразованиеЭкономикаФинансы Татарстан
комментарии
Всем.
И мне в первую очередь.
Ничего не понимаю.