Мосгорсуд оставил в СИЗО ректора КФУ Гафурова

Фото: пресс-служба Московских судов общей юрисдикции

Адвокатам казанского ректора Ильшата Гафурова не удалось добиться его освобождения из-под стражи. Только что Мосгорсуд признал законным и обоснованным арест обвиняемого в подстрекательстве к убийству. Апелляционные жалобы оставлены без удовлетворения, сообщили «Реальному времени» в пресс-службе суда.



Напомним, в СИЗО руководителя Казанского федерального университета отправила 22 декабря 2021 года судья Басманного суда Евгения Николаева. На заседании по мере пресечения бывший мэр Елабуги отрицал какую-либо причастность к расстрелу владельца елабужского рынка Айдара Исрафилова в августе 1999 года.

Тем временем сотрудники КФУ собрали подписи в поддержку арестованного руководителя, а пост врио ректора занял Дмитрий Таюрский.