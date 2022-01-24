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Мосгорсуд оставил в СИЗО ректора КФУ Гафурова

18:15, 24.01.2022 1
Мосгорсуд оставил в СИЗО ректора КФУ Гафурова
Фото: пресс-служба Московских судов общей юрисдикции

Адвокатам казанского ректора Ильшата Гафурова не удалось добиться его освобождения из-под стражи. Только что Мосгорсуд признал законным и обоснованным арест обвиняемого в подстрекательстве к убийству. Апелляционные жалобы оставлены без удовлетворения, сообщили «Реальному времени» в пресс-службе суда.

Напомним, в СИЗО руководителя Казанского федерального университета отправила 22 декабря 2021 года судья Басманного суда Евгения Николаева. На заседании по мере пресечения бывший мэр Елабуги отрицал какую-либо причастность к расстрелу владельца елабужского рынка Айдара Исрафилова в августе 1999 года.

Тем временем сотрудники КФУ собрали подписи в поддержку арестованного руководителя, а пост врио ректора занял Дмитрий Таюрский.

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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 19:14
    Пора на пенсию.
    Всем.
    И мне в первую очередь.
    Ничего не понимаю.
    Ответить
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