Советский суд Казани арестовал обвиняемого в убийстве риелтора

Фото: Максим Кокунин

Дениса Володина, обвиняемого в убийстве риелтора, арестовали. Он пробудет под стражей с 26 января до 25 марта 2022 года. Меру пресечения избрал Советский районный суд Казани.

Адвокат мужчины в суде рассказал, что его подзащитный родился в Казани, самозанятый. Он возражал против присутствия журналистов на заседании.

Следователь доложил, что 25 января в 19.40 в Казани обнаружили труп с признаками насильственной смерти — мужчина скончался в результате ранений. На следующий день, 26 января, задержали Володина. 27 января ему предъявили обвинение, вину он признал частично. Мужчина обвиняется в особо тяжком преступлении.

Фото: Максим Кокунин

Следователь попросил судью заключить Володина под стражу. Его поддержала прокуратура. Сам обвиняемый и его адвокат просили более мягкую меру пресечения — домашний арест. Мужчина пообещал не давить на участников процесса и СМИ, заявил, что не намерен скрываться от следствия.



Адвокат о мотивах преступления говорить не стал. Володин рассказал, что перед семьей убитого не извинялся, так как не знает ее. С потерпевшим он общался только из-за квартиры, но тот, по его словам, внезапно захотел его выселить и из-за этого возникла драка.

Фото: Максим Кокунин

Напомним, тело 24-летнего мужчины нашли накануне в квартире одного из домов по проспекту Ахметзянова в Казани. Установлено, что убитый риелтор собирался продать квартиру, в которой жил предполагаемый убийца, однако тот отказывался съезжать. В день убийства потерпевший в очередной раз потребовал от него покинуть квартиру, после чего произошел конфликт. В драке злоумышленник нанес риелтору множественные удары топором, а затем скрылся.

Как выяснилось, его жертвой стал экс-хоккеист молодежной команды из Нижнекамска «Реактор» Владимир Паюл. По данным источников «Реального времени», он работал в агентстве недвижимости «Риелти», в качестве риелтора с апреля 2021 года провел не менее 16 сделок.

Фото: vk.com/h.c.neftekhimik

По данному факту возбудили уголовное дело. В тот же день следствие сообщило, что намерено ходатайствовать об аресте предполагаемого убийцы.

