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В Татарстане число случаев штамма «омикрон» выросло до 37

09:43, 28.01.2022 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В Татарстане число случаев штамма «омикрон» выросло до 37
Фото: Максим Платонов (архив)

В Татарстане число случае омикрон-штамма коронавируса выросло до 37, из них 27 человек никуда не выезжали, сообщила заместитель главы Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина.

В форме ОРВИ болезнь протекала у 31 человека, у остальных она проходила бессимптомно.

Продолжают выявлять и штамм «дельта»: с начала 2022 года он обнаружен у 39 человек.

18 января в республике зарегистрировали первые 11 случаев омикрон-штамма, девять из которых — завозные. Четыре случая завезли в республику из других регионов России, пять — из зарубежных стран. У восьми заболевших клиническая форма по типу ОРВИ, у трех — бессимптомное носительство.

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