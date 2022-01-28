В Татарстане число случаев штамма «омикрон» выросло до 37

Фото: Максим Платонов (архив)

В Татарстане число случае омикрон-штамма коронавируса выросло до 37, из них 27 человек никуда не выезжали, сообщила заместитель главы Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина.

В форме ОРВИ болезнь протекала у 31 человека, у остальных она проходила бессимптомно.

Продолжают выявлять и штамм «дельта»: с начала 2022 года он обнаружен у 39 человек.

18 января в республике зарегистрировали первые 11 случаев омикрон-штамма, девять из которых — завозные. Четыре случая завезли в республику из других регионов России, пять — из зарубежных стран. У восьми заболевших клиническая форма по типу ОРВИ, у трех — бессимптомное носительство.