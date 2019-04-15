Дублер Горьковского шоссе обойдет «Салават купере» стороной

Дорога, которую планируют соединить с трассой М-7, приведет в микрорайон, которого еще нет

Фото: Инна Серова

Проект первой очереди дороги-дублера Горьковского шоссе в Казани разработает за 54,35 млн рублей местное ООО «Дорстрой комплекс». Тем временем исполком города опубликовал подписанное Денисом Калинкиным 29 марта постановление о подготовке проекта планировки и межевания участка дороги-дублера от улицы Несмелова до казанского экорайона «Серебряный бор», который пока существует лишь в виде концепции. О том, как пройдет новая дорога, кому и зачем она нужна и будет ли в результате решена проблема трафика на Горьковском шоссе — в материале «Реального времени».

Шесть километров в никуда



Конкурс на право выполнения проектно-изыскательских работ для строительства I этапа автодороги, которая должна связать улицу Несмелова с трассой М-7, объявленный ГКУ «Главтатдортранс» 18 марта, выиграла единственная заявившаяся на участие в нем компания. Других претендентов на этот объект не нашлось, и подряд отдали ООО «Дорстрой комплекс» по стартовой цене.

Как следует из техзадания, компании предстоит запроектировать магистральную улицу районного значения длиной 6,2 км и шириной 35 метров (при ширине проезжей части 15 метров — по две полосы в каждом направлении).

Дорога будет строиться в четыре приема: первый пусковой комплекс — 0,75 км вдоль железнодорожной ветки от улицы Несмелова до Архангельской, второй — 2,8 км от улицы Архангельской до улицы Контейнерной (станция Лагерная), третий – около 1,5 км от Контейнерной до Поперечно-Лагерной (в обход железнодорожных складов) и четвертый — от Поперечно-Лагерной до пустого участка площадью 759 га, территории бывшей артиллерийской базы в Кировском районе, где в будущем планируется построить «экогород будущего» — жилкомплекс «Серебряный бор», рассчитанный на 20—25 тысяч жителей, реализация проекта которого предварительно оценивается в 29 млрд рублей.

По словам Калимуллиной, сегодня только в пробках в узком «горлышке» на двухполосной дороге по улице Осиновской жители ЖК «Салават купере» и «Радужный» каждое утро и вечер теряют от 40 минут до часа. Фото автора



На работу — через Дербышки

— Это кощунственное решение — начинать строительство дорог в нашем направлении с такого тупикового участка! — возмущается активистка ЖК «Салават купере» Регина Калимуллина решением начать строительство дороги-дублера М-7 с самого бесперспективного, с точки зрения жителей новых микрорайонов, участка в Залесном и Осиново. — Кому это нужно? Инвесторам, которых хотят привлечь для участия в проекте строительства нового микрорайона? По нашим представлениям, этот проект направлен не на улучшение дорожной ситуации, а на то, чтобы привлечь деньги для очередного распила.

По словам Калимуллиной, сегодня только в пробках в узком «горлышке» на двухполосной дороге по улице Осиновской жители ЖК «Салават купере» и «Радужный» каждое утро и вечер теряют от 40 минут до часа:

— А это нервы, эмоции и как следствие — аварии, которые удлиняют пробки. — Люди вынуждены ехать в объезд, через Тэцевскую. Но зимой там опасно ездить — есть участок с мостиком через речку-вонючку, где крутой спуск и подъем. А дорога резко сужается. Да и дольше это получается, и приезжаешь опять в пробку, только в Авиастроительном районе. Да что там Авиастроительный — некоторые уже через Дербышки на работу ездят, у кого рабочие места в Советском районе! Там тоже пробки, но получается быстрее.

Собеседница «Реального времени» подчеркнула: транспортную проблему «Салават купере», «Радужного» и Осиново надо решать кардинально. Потому что большинство жителей здесь вынуждено ежедневно ездить в Казань — на работу и учебу:

— Найти работу рядом с домом могут единицы: работники торговли, сферы обслуживания, фармацевты. А из бюджетников — некоторые работники детсадов и учителя, но это если повезет, потому что рабочих мест для них тут мало. А у нас 40% жителей — это работники предприятий, 50% — бюджетники и 10% — «аварийщики», медики по президентскому гранту и переселенцы по программе экстренной помощи. И таких жителей с каждым годом будет становиться все больше, ведь вовсю ЖК «Радужный-2» строится!

Против строительства «дублера» Горьковского шоссе в том виде, как это представлено в техзадании на проектирование, и дачники из СНТ «Лагерная», по чьим участкам планируется прорубить «коридор» под дорогу.

Против строительства «дублера» Горьковского шоссе в том виде, как это представлено в техзадании, и дачники из СНТ «Лагерная». Фото автора



«Этот «дублер» ничего не разгрузит»

— Это кусок дороги первого класса, которая, согласно генплану, пойдет через весь город вдоль железной дороги от М-7 в сторону аэропорта, — пояснил «Реальному времени» руководитель группы разработчиков генплана Казани, первый заместитель директора ГАУ «Институт генплана Москвы» Олег Григорьев. — Эта хорда пройдет через весь город, она действительно разгрузит транспортные потоки и продублирует Горьковское шоссе. А вот этот кусочек сам по себе ничего не даст и Горьковское шоссе не разгрузит.

Григорьев фактически подтвердил версию активистов из «Салават купере» об истинной цели строительства 6,5-километрового участка магистрали в означенных техзаданием «Главтатдортранса» пределах:

— Если все-таки начнется застройка в «Серебряном бору», то часть транспортной нагрузки от этого микрорайона уйдет на эту дорогу. А часть [все равно] уйдет на Горьковское шоссе и перегрузит его до безобразия.

— С вашей точки зрения, разумно начинать строительство этой транспортной хорды именно с этого участка? И вообще, можно сегодня про какое-то направление, участок сказать: строительство этой дороги надо начинать в первую очередь?

— На сегодня, что бы ни начали строить, в любом месте — все будет полезно, если хоть как-то вписывается в рамки принятых в генплане решений, потому что будет разгружать существующие дороги. И этот участок будет в определенной мере полезен.

— А реально уже сейчас помочь жителям «Салават купере»?

— Для «Салават купере» предусмотрена совершенно другая трасса — через Тэцевскую.

— Но о начале ее проектирования и строительства не объявлено. Как вы считаете, не правильнее ли было начать с решения этой проблемы?

— Решения администрации города Казани я не комментирую.

«На сегодня, что бы ни начали строить, в любом месте — все будет полезно, если хоть как-то вписывается в рамки принятых в генплане решений, потому что будет разгружать существующие дороги. И этот участок будет в определенной мере полезен», — считает Олег Григорьев. Фото Максима Платонова



Ответ без ответа

В исполкоме Казани также не стали комментировать собственные решения. На запрос о том, почему выход на трассу М-7 было решено прорубать через Лагерную, в обход «Салават купере», и когда планируется обеспечить жителям «человейников» в Осиново и Залесном нормальный заезд-выезд к своим домам, «Реальное время» получило следующий ответ:

«Проектом Генерального плана городского округа Казань, разработанным ГАУ «Институт генплана Москвы», предложены следующие проектные решения, позволяющие снять нагрузку с Горьковского шоссе:

— реконструкция улицы Васильченко;

— строительство новой дороги от «Салават купере» до улицы Васильченко вдоль территории «Оргсинтеза»;

— строительство дороги от пересечения улицы Васильченко с железной дорогой до Горьковского шоссе. На пересечениях с Горьковским шоссе и улицы Васильченко предусмотрено размещение полноценных развязок;

— прохождение магистрали общегородского значения 2-го класса шириной 21 — 23 м от ул. Несмелова вдоль железной дороги в сторону «Юдино» до трассы М-7.

Также предусмотрено строительство трамвайной линии от существующей линии по улице Большая Крыловка в направлении Горьковского шоссе по улице Болотникова — Фрунзе.

В соответствии с проектом Генерального плана, все мероприятия запланированы на первую очередь реализации — до 2025 года.

Что касается границ проектируемой территории, то они будут определены проектным бюро, которое и будет разрабатывать соответствующую документацию».

Сергей Саначин согласен с мнением Олега Григорьева, что будущая дорога-дублер Горьковского шоссе вовсе не обязана обеспечить решение транспортных проблем «Салават купере». Фото Максима Платонова



Выбора нет!

— Дорога вдоль железной дороги, проходящая с северной от нее стороны, существует давно, — говорит бывший главный архитектор проектов Центра разработки генерального плана Казани в ОАО «Институт «Казгражданпроект», один из разработчиков генплана Казани 2007 года и плана реализации генплана 2008—2012 года Сергей Саначин. — Я не понимаю, зачем потребовалось сносить дачи, залезать в сады, потому что автодорога — правда, узкая — вдоль железной дороги давно построена и функционирует. Она на 1/3, если не на 50 процентов существует! Может, для уширения первый ряд дач и придется подрезать, но зачем резать сады, которые к тому же расположены на склоне? Я просто смысла не вижу.

Саначин, как выяснилось, согласен с мнением Олега Григорьева, что будущая дорога-дублер Горьковского шоссе вовсе не обязана обеспечить решение транспортных проблем «Салават купере» — он тоже считает необходимым с этой целью развивать направление на улицу Тэцевскую:

— Ради одного микрорайона нет смысла что-то такое городить, это песчинка в море! А Горьковское шоссе — это длительная, многолетняя, вечная проблема Казани, и выбора сейчас нет. Надо либо строить дорогу-дублер вот так, через чьи-то сады, и искать способы пройти к М-7 через Юдино, что тоже, кстати, будет непросто, потому что там все застроено, либо реализовать проект господина Зиганшина — строить дорогу по воде, по Волге.

Горьковское шоссе — это длительная, многолетняя, вечная проблема Казани, напомнил Саначин. Фото автора



Компания без опыта

Право на проведение проектно-изыскательских работ по строительству участка столь важной для Казани в качестве дублера Горьковского шоссе дороги 1-го класса выиграла скромная фирма с уставным капиталом 10 тыс. рублей в статусе микропредприятия, без опыта работы в данной области и вообще в какой-либо области: согласно данным «Спарк-Интерфакс», ООО «Дорстрой комплекс» зарегистрировано всего 4 месяца назад — 10 декабря 2018 года. Директор и единственный владелец компании — Артем Игнатьев.

7 марта компания Игнатьева также в гордом одиночестве заявилась на электронном аукционе объявленный «Главтатдортранса» — и получила госконтракт стоимостью 9,6 млн рублей на выполнение проектно-изыскательских работ по реализации муниципальных программ дорожных работ на дорогах общего пользования местного значения в Казани на 2019 год.

Как свидетельствует «Спарк-Интерфакс», Артем Игнатьев является учредителем еще одного микропредприятия. Зарегистрированное на его имя и руководимое им же ООО «Галеон» действует с 25 января 2018 года. Основной вид деятельности — «торговля оптовая прочими строительными материалами и изделиями». Эта компания в госзакупках не участвовала.

Корреспондент «Реального времени» позвонила Артему Игнатьеву, поздравила с победой в многомиллионном тендере и поинтересовалась, какими силами он планирует вести проектирование и есть ли у него вообще опыт участия в таких крупных проектах.

— Спасибо за поздравление, очень приятно, — неторопливо поблагодарил Игнатьев, но услышав дополнительные вопросы, резко заспешил. — Извините, я сейчас улетаю, может быть, поговорим через неделю.

И повесил трубку. Остается добавить, что условиями договора с Главтатдортрансом предусмотрено право подрядчика нанимать для выполнения отдельных видов проектно-изыскательских работ субподрядчиков. Вероятно, так и произойдет.