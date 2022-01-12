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Путин предложил проиндексировать пенсии выше уровня инфляции — на 8,6%

11:59, 12.01.2022 1
Путин предложил проиндексировать пенсии выше уровня инфляции — на 8,6%
Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин предложил проиндексировать пенсии выше уровня инфляции, сообщает ТАСС.

Путин поручил кабмину в ближайшее время принять решение об индексации пенсий на 8,6% — выше уровня инфляции.

Глава государства отметил, что принятые ранее решения не позволят пенсионерам покрыть расходы из-за инфляции.

Фото: kremlin.ru

В Минтруде России высказывались о том, что нужно ввести возможность дополнительной компенсации высокого уровня инфляции для пенсионеров в 2022 году в том случае, если инфляция превысит заложенный уровень индексации.

Маргарита Головатенко
ЭкономикаОбществоВласть

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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 12:12
    Только депутаты Госдумы себе оклады проиндексировали на 30%. Может они знают лучше размер инфляции ? Или Росстат им отдельно по секрету данные рисует ?
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