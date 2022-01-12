Путин предложил проиндексировать пенсии выше уровня инфляции — на 8,6%
Президент России Владимир Путин предложил проиндексировать пенсии выше уровня инфляции, сообщает ТАСС.
Путин поручил кабмину в ближайшее время принять решение об индексации пенсий на 8,6% — выше уровня инфляции.
Глава государства отметил, что принятые ранее решения не позволят пенсионерам покрыть расходы из-за инфляции.
В Минтруде России высказывались о том, что нужно ввести возможность дополнительной компенсации высокого уровня инфляции для пенсионеров в 2022 году в том случае, если инфляция превысит заложенный уровень индексации.
комментарии