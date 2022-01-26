В Казани риелтор погиб от рук своего квартиранта

Фото: МВД по РТ

В Казани возбудили уголовное дело после убийства риелтора. Сообщил об этом старший помощник руководителя СУ СКР по Татарстану Андрей Шептицкий. Тело 24-летнего мужчины нашли накануне в квартире одного из домов по проспекту Ахметзянова в Казани.



В убийстве подозревается 34-летний житель Пестречинского района, снимавший у потерпевшего квартиру.

Установлено, что убитый риелтор собирался продать квартиру, в которой жил подозреваемый, однако тот отказывался съезжать. В день убийства потерпевший в очередной раз потребовал от подозреваемого покинуть квартиру, после чего между ними произошел конфликт. В драке злоумышленник нанес риелтору множественные удары топором, а затем скрылся.

В ближайшее время следствие будет просить суд об аресте подозреваемого.

Что известно о потерпевшем и убитом

По данным источников «Реального времени», погибшим является 24-летний Владимир Паюл. Он трудился в агентстве недвижимости «Риелти», и в качестве риелтора с апреля 2021 года он провел не менее 16 сделок.

Также он является игроком в футбол и выступает в Лиге БФЛ. За команду UNO Паюл успел провести один матч 23 января — его команда уступила «Лас Вегасу» в Кубке BFL2022.

Подозреваемым, как сообщают те же источники, является Денис Володин. По данным МВД по РТ, задержанный ранее судим за незаконный оборот наркотиков.

Дарья Пинегина