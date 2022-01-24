Три трупа после свадьбы: молодую жену с сестрой нашли убитыми под Челнами, мужа — в Елабуге

Фото: соцсети

Сначала убил жену и ее сестру, а после покончил с собой

Кровавая драма разыгралась в эти выходные в Тукаевском районе Татарстана. Через пару дней после свадьбы сотрудница массажного салона обвинила 25-летнего молодожена в изнасиловании, после чего тот отправился домой и с помощью ножа нанес не менее пяти ударов 20-летней супруге и не менее двух — ее 17-летней двоюродной сестре. В итоге обе скончались на месте. В тот же день предполагаемого убийцу нашли застреленным в его машине «Лада Гранта» в Елабужском районе.

Фото: соцсети

Такова предварительная версия событий, которые стали поводом для возбуждения уголовного дела по статье УК РФ об убийстве двух и более лиц.

В правоохранительных органах «Реальному времени» пока подтвердили лишь факт убийства двух девушек и смерть предполагаемого преступника.

По официальной информации от Следкома, тела обнаружили накануне. Фото: Максим Платонов

«Подозреваемый на почве личных неприязненных отношений расправился с родственницами»

По официальной информации от Следкома, тела обнаружили накануне. По предварительным данным, подозреваемый на почве личных неприязненных отношений расправился с родственницами, а затем, взяв с собой два охотничьих ружья отца, уехал в Елабужский район, где свел счеты с жизнью.

Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.

11 июня 2021 года Прохоров сделал предложение своей девушке, а в конце июля, до регистрации брака, они совершили никах. Фото: соцсети

Что известно об убитых

По информации источников, 25-летний Тимур Прохоров ранее отслужил в войсках ВМФ России и до недавнего времени трудился рабочим в одной из фирм. Со своей будущей женой он познакомился в начале 2019 года, именно тогда пара начала выкладывать совместные фото в соцсетях.

— Цените каждый момент из вашей жизни и близких людей, которые рядом, — так девушка подписывала фотографии с молодым человеком.

11 июня 2021 года Прохоров сделал предложение своей девушке, а в конце июля, до регистрации брака, они совершили никах. «Безмерно люблю», — такой подписью сопровождались совместные фото с торжества.

Последний раз предполагаемый убийца появился в соцсетях накануне утром.

Ирина Плотникова, Дарья Пинегина