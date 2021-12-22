«Был свидетелем того, как Гафуров за $70 тыс. заказал…»: криминальные авторитеты показали на ректора КФУ

Убойные показания против экс-главы Елабуги силовики придерживали годами

Фото: kpfu.ru (фото ректора КФУ за несколько часов до задержания)

Подчиненные Александра Бастрыкина обезглавили Казанский федеральный университет. Ректора вуза Ильшата Гафурова накануне сопроводили на допрос в здание Следкома, откуда поздним вечером уже под конвоем увезли в Москву. Сегодня ему предъявили обвинение в убийстве по найму, в Басманный суд поступило ходатайство на арест. По данным источников «Реального времени», оно могло появиться еще в конце 2000-х — до назначения Гафурова на нынешнюю должность, или в 2013-м, когда заговорил экстрадированный в Россию лидер ОПГ «29-й комплекс» Рузаль Асадуллин.

Низвержение ректора



В Басманный суд Москвы поступило ходатайство на арест ректора КФУ и депутата Госсовета Татарстана. Ему предъявлено обвинение в совершении убийства по найму группой лиц (ч. 2 ст. 105 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба суда. Следком держит паузу.

Ходатайство СК рассмотрит судья Евгения Николаева. Прошлой осенью она продлила срок ареста экс-губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу, обвиняемому в организации убийства бизнесмена в 2004 году, и рассмотрела жалобу защиты Алексея Навального на бездействие следователей по обращению об отравлении. В 2018-м судья Николаева отправила под стражу обвиненного в особо крупной взятке бывшего руководителя управления ФАС по Дагестану Кубасая Кубасаева.

Мобильный Ильшата Гафурова недоступен со вчерашнего вечера. Еще в 16 часов он награждал победителей конкурса «Студент года КФУ» и делился с ними планами на будущий год, а через несколько часов, как уверяют источники «Реального времени», не по своей воле оказался на допросе в здании Следкома по РТ и был задержан специально прибывшими в Татарстан следователями центрального аппарата Следственного комитета и оперативниками МВД и ФСБ. Заметим, срывать торжественное мероприятие вуза силовики не стали — дождались финала.

Поздним вечером Гафуров под конвоем покинул Казань на самолете.

— Будут просить его ареста в Москве. В Татарстане не стали обращаться в суд из опасения получить отказ, — поделился с «Реальным временем» один из представителей силового блока.

Еще в 16 часов Гафуров награждал победителей конкурса «Студент года КФУ», а через несколько часов оказался на допросе в здании Следкома по РТ и был задержан. Фото: Максим Платонов

Часть москвичей осталась в Татарстане для продолжения следственных действий, по месту жительства и бывшей-нынешней работы Гафурова проводятся обыски — в Елабуге и Казани. Двое суток с момента задержания ректора истекают завтра вечером. К этому моменту силовики должны либо направить в суд ходатайство для избрания меры пресечения, либо освободить. Последний сценарий маловероятен. Но даже в этом случае с ректорским креслом фигуранту придется попрощаться, полагают наши эксперты.

Слух о возможном привлечении ректора мегавуза к уголовной ответственности пошел гулять больше года назад. Источники издания относились к этому скептически, хотя подтверждали — в некоем уголовном деле первого отдела Следкома по РТ действительно есть показания против Гафурова о возможной причастности к особо тяжкому преступлению... а то и нескольким, относящимся к тому времени, когда он был на посту главы Елабужского района (с 1998 по 2010 год). Но показания эти, со слов источников, давали уже осужденные за тяжкие преступления криминальные авторитеты, желающие добиться послаблений, УДО, соскочить с пожизненного и так далее. В общем, на тот момент всерьез о предъявлении обвинений супервлиятельному депутату Госсовета РТ пяти созывов никто не говорил. А вот звоночки были.

Свидетель о заказе Алика за $70 тысяч

Еще в 2009-м полковник ФСБ в отставке Юрий Удовенко, ныне адвокат, выпустил в Набережных Челнах книгу «Зазеркалье: авторитет законов или закон «авторитетов» — о коррупционных связях преступных лидеров Закамья, в частности группировки «29-й комплекс», с представителями власти.

Адыган Саляхов (справа). Фото vk.com/chelvk

В книгу вошел протокол допроса свидетеля обвинения Игоря Романова, включая следующую цитату об обстоятельствах передела собственности на мясокомбинате в Елабуге и якобы имевшем место заказе на убийство:

— От жителя Заинска Олега Афанасьева (доверенное лицо С. П. Миронова — экс-следователя УБХСС Украины) 5 мая 2002 года мне стало известно, что Ахметханов (Салимхан Ахметханов — на тот момент депутат Госдумы РФ) и Миронов выезжают в Елабугу для переоформления акций МК «Модуль» с фирмы «Агроинвест» на Ахметханова. Миронов предупредил Афанасьева, что если Ахметханов его обманет, передачу акций заблокировать (оставить в протокольной форме). По словам Афанасьева, Миронов был свидетелем того, как Ильшат Гафуров за $70 тыс. заказал Ахметханову организовать убийство Саляхова (Адыган Саляхов — лидер ОПГ «29-й комплекс»), так как Гафуров опасается того, что Саляхов может дать против него показания. Миронова возмутило то, что Ахметханов сказал, чтобы он (Миронов) ехал вместе с ним (Ахметхановым) к Гафурову за деньгами и таким образом стал соучастником указанного преступления. По моему мнению, Афанасьев в моем присутствии может представить органам госбезопасности информацию по существу.

Заметим, свидетель дает косвенные показания со ссылкой на третьих лиц, допрашивались ли эти лица — большой вопрос.

С момента публикации книги прошло 12 лет. Сегодня ее автор сообщил «Реальному времени» — никаких претензий по части клеветы со стороны бывшего главы Елабуги, а ныне ректора КФУ в его адрес не поступало.

— Сам я с ним лично не знаком, многих персонажей знаю только по оперативным и следственным материалам, — говорит Юрий Удовенко. — В книгу вошло лишь то, что я мог железно доказать со ссылкой на конкретные материалы. На меня бандиты пять заявлений о клевете подавали. Я был готов к этому. Прокуратура проверяла — не нашла состава.

Адвокат с прошлым «чекиста» посетовал — к сожалению, сами изложенные в книги факты надзорное ведомство почему-то не заинтересовали. Причин, по которым якобы сделанный заказ на убийство Адыгана Саляхова (он же Алик) так и не был исполнен, Удовенко вспомнить не может.

Расстрел директора рынка и взятка за мясокомбинат

Источники «Реального времени» утверждают — вопросы к Гафурову возникли и после резонансного убийства владельца крупнейшего елабужского рынка и местного депутата Айдара Исрафилова в августе 1999 года. Его расстреляли из пистолета в Москве на автостоянке. Через месяц поймали киллера — Игоря Кулясова из ОПГ «29-й комплекс». Силовики знали, кого искать, ведь за несколько недель до своей смерти сам Исрафилов на всю Елабугу по местному ТВ обвинил действующего главу в подготовке покушения на него и связал это с желанием городских властей отобрать у него рынок.

По оперативным данным, информацией с депутатом поделился сам киллер Кулясов и предложил перебить цену заказчика — 20 тысяч долларов. Исрафилов платить не стал. На карьере градоначальника эта история не отразилась.

Айдар Исрафилов. Фото vk.com/kazan_opg

— Тогда действующему главе помогли сотрудники шестого отдела Елабуги — на каких условиях, судить не берусь, — комментирует близкий к правоохранительным органам источник. С его слов, после убийства депутата его рынок отошел под контроль «людям Гафурова» — службу безопасности на торговом объекте возглавил выходец из МВД, позже занявший пост замглавы района, а впоследствии и сам вставший у руля одного из муниципалитетов Татарстана.

На уровне байки в силовых кругах обсуждалась история некой неудачной операции «чекистов», в которой фигурировали мясокомбинат, глава администрации и федеральный депутат. Будто бы бандиты за помощь в криминальном переделе «стратегического» предприятия вручили представителю местной власти непустой чемодан, и на выходе из исполкома силовики собирались провести показательное задержание. Но нужный человек с пухлым чемоданчиком вышел в сопровождении неприкосновенного лица и успел перекинуть ему багаж. На задержание федерального депутата полномочий у охотников на «оборотней» не было... Один из источников «Реального времени» уверял — эта история имела место именно в Елабуге.

«Двадцатьдевятьники» заговорили

По данным «Реального времени», в настоящее время силовики располагают показаниями четырех криминальных лидеров по истории заказа на убийство елабужского депутата 22-летней давности.

Первые из этих показаний появились восемь лет назад. В январе 2013-го в Россию экстрадировали Рузалика — Рузаля Асадуллина из ОПС «29-й комплекс», который провел в международном розыске почти 10 лет, пока не попался на Украине, где жил по поддельным документам гражданина Греции. К тому моменту три десятка главарей и участников данного ОПС уже находились за решеткой: в июле 2006-го Верховный суд РТ приговорил их по совокупности к 438 годам лишения свободы, а одному дал пожизненное — Юрию Еременко (он же Ерема).

В рамках досудебного соглашения Рузалик дал показания и против бывших руководителей Елабужского района. Фото: МВД по РТ

Рузалик пошел на контакт с силовиками и помог раскрыть целый ряд преступлений. В рамках досудебного соглашения он дал показания и против бывших руководителей Елабужского района, уточняет один из представителей силового блока. Однако реализацию в виде уголовного дела эти показания тогда не получили, а досудебное соглашение с Асадуллиным было расторгнуто. В марте 2017-го он получил 24 года и 11 месяцев колонии строгого режима с отбыванием первых 14 лет в тюрьме — за участие в умышленных убийствах по найму в составе группы и пособничество убийству.



Больше года назад с заявлением в ФСБ обратился сын лидера елабужской группировки «Музловские» Денис Музлов, сам отбывающий срок за убийство.

— Мой отец был нанят группировкой «29-й комплекс», чтобы организовать слежку за Исрафиловым, а заказ был сделан Гафуровым, которого отмазали от ответственности сотрудники шестого отдела, — приводит показания Музлова один из источников «Реального времени», не конкретизируя ни имя, ни должность предполагаемого заказчика.

Как удалось выяснить, всерьез к словам данного заявители спецслужбы отнеслись после проверки другой части его показаний — Музлов-младший якобы указал место в промзоне Елабуги, где 20 лет назад закопали одного из убитых. При проверке в указанном месте силовики нашли сразу два криминальных трупа и стали проверять другие доводы.

По данным источников «Реального времени», дело было возбуждено в первом отделе по особо важным делам Следкома по РТ. Для участия в следственных действиях в Казани этапировали двух ярких представителей челнинской группировки — осужденного к 25 годам колонии строгого режима лидера ОПГ Адыгана Саляхова (он же Алик) и Юрия Еременко, получившего пожизненный срок. Оба якобы уже дали показания, бросившие тень на ректора КФУ, после чего дело было передано для производства дальнейшего расследования в центральный аппарат СКР.

— Мы доказали бандитский блок преступлений группировки — десятки убийств, хранение оружия, захват людей в заложники. Но нам не удалось до конца размотать коррупционную цепочку, которая тянулась в Москву, — не хватило сил. На это нужна политическая воля, и тогда можно перевернуть всю российскую организованную преступность, — публично комментировал результат расследования в 2006 году прокурор Набережных Челнов Илдус Нафиков, ныне возглавляющий прокуратуру республики.

В 2004-м со ссылкой на силовиков федеральные СМИ сообщали: «Группировка контролировала КАМАЗ, а также банки, рынки и рестораны Казани. Полученный капитал они вложили в бизнес не только в Татарстане, но и в Подмосковье, Самарской и Оренбургской областях, а также в Удмуртии. За рубежом члены ОПС контролировали Южный порт Одессы, рестораны, магазины и завод безалкогольных напитков. Был свой бизнес на Кипре и Мальте... Только от поставок наркотиков в Набережные Челны бандиты получали ежемесячно до 100 тысяч долларов. По некоторым данным, совокупный капитал группировки к концу 1990-х годов составлял 80 миллионов долларов».

И еще одна цитата из публикаций начала 2000-х: «На следствие оказывалось беспрецедентное давление. К руководству МВД и прокуратуры неоднократно поступали просьбы высокопоставленных чиновников выделить экономические эпизоды преступной деятельности сообщества в отдельное производство. Регулярно приходили депутатские запросы с требованиями прекратить уголовное преследование в отношении тех или иных членов группировки».

Ирина Плотникова