Лейла Фазлеева: «Если мы разрушаем культурное наследие — это стопроцентная гарантия негатива у людей»

Вице-премьер Татарстана предложила увековечить память Фариды Забировой и Льва Жаржевского

Фото: Максим Платонов

Комитет Татарстана по охране объектов культурного наследия к концу года переедет в новый офис — отреставрированный дом Дротоевского, памятник федерального значения XIX века. Кроме того, работы продолжатся на таких знаковых объектах, как здание медресе «Марджания», дом Пискунова, здание бывшей гостиницы Дворянского собрания и Александровского детского приюта, усадьба Сапогульцева. На прошедшей в Казани коллегии комитета ОКН выяснилось, что ведомство обратилось в суд с иском о лишении права собственности дочери Равиля Зиганшина на ветшающее здание усадьбы на улице Подлужной, а дом Пашковского и Писарева, владелец которого пытался исключить его из перечня ИЦГФО, повышен в статусе — он стал выявленным объектом культурного наследия. Подробности — в материале «Реального времени».

Парк Паулуччи станет памятником, а в доме Дротоевского разместится комитет ОКН

В реестре татарстанских памятников, получивших охранный статус, числится почти 1,7 тысячи объектов недвижимости, сообщил председатель Комитета РТ по охране ОКН Иван Гущин. Ежегодно в перечень включают все больше вновь выявленных зданий, а в планах — пополнять реестр не меньше, чем на сотню выявленных объектов в год, в том числе и археологическими памятниками.

В качестве примера, как это делается, он назвал знаменитый парк усадьбы Нарышкиных-Паулуччи в селе Ключищи Верхнеуслонского района.

— После получения информации о том, что вырубается, как говорится, на корню наша история, мы незамедлительно приостановили все работы. Вековая липовая аллея, оказавшаяся под угрозой вырубки взята под государственную охрану как объект паркового искусства. Вырубать и строить в границах памятника уже не получится! На этом история не заканчивается. Для принятия решения о включении парка в Единый государственный реестр объектов культурного наследия в текущем году будет обеспечена историко-культурная экспертиза. Финансирование проведения таких экспертиз бюджетом республики предусмотрено. В течение 3 лет предстоит большая организационная работа, — рассказал Гущин.

Он отметил, что в прошлом году были завершены реставрационные работы на таких знаковых объектах, как дом Чекмарева в Казани, дом-музей Ивана Шишкина в Елабуге, здание реального училища в Буинске; воссоздана с нуля усадьба купца Мухаметзяна Ахметзянова в селе Иж-Бобья Агрызского района. В завершающей стадии — восстановление флигеля по улице Большой Красной в Казани, в котором разместятся жилые квартиры, продолжаются работы по воссозданию дома, где в начале века жил ученый-востоковед Катанов.

В реестре татарстанских памятников, получивших охранный статус, числится почти 1,7 тысячи объектов недвижимости, сообщил Иван Гущин

В этом году реставрационные работы продолжатся еще на десятках объектов. Это здание медресе «Марджания», дом Пискунова, здание бывшей гостиницы Дворянского собрания и Александровского детского приюта, усадьба Сапогульцева, дом Дротоевского. В последний, кстати, переедет сам Комитет ОКН, пока делящий одно здание на площади Свободы с Минкультом РТ. Гущин обещал, что следующая коллегия ведомства пройдет уже в этом доме — памятнике федерального значения XIX века. Долгие годы здание пустовало и находилось в крайне плачевном состоянии, в прошлом году в особняке начались противоаварийные работы.

К сессии ЮНЕСКО обновят объекты, стоящие под его охраной

Помимо «гражданских» восстанавливаются и культовые объекты. В рамках федерального проекта «Историческая память» в прошлом году стартовали работы в Ново-Слободской мечети. Продолжается масштабная реставрация Петропавловского собора, восстанавливается единственная уцелевшая дореволюционная деревянная мечеть «Раджаб», в активной стадии ремонтные работы Бурнаевской мечети в Казани.

В этом году запланированы противоаварийные работы на одном из Братских корпусов Раифского Богородицкого монастыря, а также начнется проектирование Казанско-Богородицкой церкви в с. Большое Фролово Буинского района, являющейся уникальным объектом деревянного зодчества.

Через несколько месяцев Казань примет гостей и участников 45-й сессии Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО. К этой дате объекты, находящиеся под охраной этой всемирной организации, будут обновлены, в том числе проведут антисептическую и огнезащитную обработку конструкций памятников.

В Чистополе будут восстановлены 18 объектов культурного наследия

Гущин напомнил, что в рамках федерального проекта восстановления малых исторических городов России в Чистополе будут восстановлены 18 объектов культурного наследия.

— В прошлом году на все здания нами утверждены предметы охраны, согласованы архитектурные концепции. Далее следует подготовка окончательных проектных решений, согласование и переход к следующему этапу — непосредственно проведение реставрационных работ, — отметил руководитель ведомства.

Кроме того, уточнены границы территории «Достопримечательное место исторический центр Чистополя». В нее вошли ранее неучтенные участки. Также были разработаны новые требования к градостроительным регламентам, предусматривающие зонирование на 65 самостоятельных участков. Они содержат подробную информацию о возможностях использования и запретах строительства, что станет удобным гайдом для собственников и инвесторов.

Клад эпохи бронзы и исторические срубы Казанского посада

Гущин отметил, что в прошлом году выявлено 14 ранее неизвестных памятников археологического наследия. Например, в Азнакаевском районе в ходе проектирования нефтесборных сооружений был найден клад эпохи бронзы, относящийся к XIX—XVIII векам до нашей эры. Уникальной находкой стал фрагмент позолоченной височной подвески. Часть этих предметов была представлена на выставке перед началом коллегии.

— Обнаруженные артефакты — это результат кропотливой научной работы археологов, а также следствие требований комитета о неукоснительном проведении археологических экспертиз и спасательных работ, — подчеркнул глава комитета ОКН.

Часть этих предметов была представлена на выставке перед началом коллегии

В раскопе на земельном участке на улице Большой Красной, на глубине 6 метров были обнаружены деревянные конструкции средневекового Казанского посада — три сруба XVII века с лестничными спусками и дверными проемами, а также золотоордынские и русские средневековые монеты XV века. Кстати, собственник участка принял решение о том, что уникальные сооружения будут предметом музейного показа.



Оштрафованы на 3,5 млн рублей

Иван Гущин рассказал о мерах, которые применяются к тем, кто небрежно относится к памятникам истории. Нарушители — 47 физических и юридических лиц — привлечены к административной ответственности, общая сумма наложенных штрафов составила почти 3,5 млн рублей.

Наиболее типичные нарушения — проведение работ без каких-либо разрешений и ненадлежащее содержание объектов. Особенно уязвимы дома, относящиеся к категории «исторически ценный градоформирующий объект» (ИЦГФО). Например, владелец дома по улице Маяковского начал его разбирать, за что был оштрафован. А хозяин дома Пашковского и Писарева пытался через суд исключить его из соответствующего перечня. Не добившись положительного решения, он перешел к несогласованным работам на объекте, за что был привлечен к ответственности. Дело закончилось тем, что статус здания был повышен — его включили в перечень выявленных объектов культурного наследия.

Судьбу усадьбы на улице Подлужной, принадлежащей дочери генерального директора ПСО «Казань» Равиля Зиганшина, тоже решит суд. Здание остро нуждается в незамедлительных противоаварийных и реставрационных работах, но вместо этого собственник начал его разбирать. Общественность забила тревогу, работы комитетом ОКН были приостановлены, но один из корпусов остался без кровли и разрушается под воздействием дождя и снега. Поскольку собственник не реагирует на предписания, комитет обратился в арбитраж с требованием об изъятии объекта.

Если суд примет сторону госоргана — усадьба перейдет в руки нового владельца.

Порция критических замечаний досталась главам муниципалитетов

Постановка бесхозяйного объекта на кадастровый учет — задача муниципалитетов

Порция критических замечаний досталась главам муниципалитетов. Дело в том, что в прошлом году Татарстан стал одним из четырех пилотных регионов, где проводится эксперимент по созданию Единого информационного ресурса о земле и недвижимости. В нем участвовали три района республики — Атнинский, Пестречинский и Зеленодольский. К концу года в ЕГРН были внесены все сведения о границах объектов археологического наследия и о памятниках архитектуры, за исключением восьми объектов недвижимости в Зеленодольском районе. Связано это с тем, что здания являются бесхозными, поэтому их невозможно идентифицировать.

— Это проблема не только Зеленодольского района. Такие объекты есть почти в каждом муниципалитете. Понятно, что финансирование кадастровых работ идет тяжело. Тем не менее обязанность постановки бесхозяйного объекта на кадастровый учет законом возложена исключительно на органы местного самоуправления. Это единственный орган, обладающим правом подачи заявления для постановки на учет, — заметил Гущин, добавив, что Рустам Минниханов поставил задачу распространить «пилот» на всю республику.

Также перед комитетом ОКН в этом году стоят две перспективные задачи, связанные с цифровизацией. Это перевод госуслуг в электронный формат — уже сейчас можно получить пять самых востребованных. Второе направление — создание цифровых паспортов на объекты недвижимости. Пока в качестве эксперимента с помощью лазерного сканирования оцифровано два памятника — усадьба Бакировых в Атнинском районе и башня Сююмбике.

Важно то, что с помощью лазера можно не только измерять параметры здания, фиксировать его контуры, но и все архитектурные элементы, что помогает восстанавливать утраченные фрагменты. При этом погрешность составляет всего 2 мм.

Перед комитетом ОКН в этом году стоят две перспективные задачи, связанные с цифровизацией

Отношение к памятникам — индикатор настроения людей

Подводя итоги работы ведомства, вице-премьер Лейла Фазлеева подчеркнула, что все, что происходит с историческим наследием, моментально находит отклик в СМИ и соцсетях. Люди остро реагируют на любую несправедливость, на нанесение ущерба памятникам и наоборот, положительно относятся к любому известию о реставрации старинных зданий. Она привела в пример восстановление дома Дротоевского, усадьбы Образцова, открытие старинной мостовой в Чистополе, обновление памятника Ленину на площади Свободы — все это имело позитивный отклик в народе.

— То, что наша работа по сохранению культурного наследия вызовет позитив — это стопроцентная гарантия. То, что это вызовет негатив — тоже стопроцентная гарантия в случае, если мы это наследие разрушаем, — подчеркнула Фазлеева.

Вице-премьер поддержала Гущина в том, что главы районов должны озаботиться инвентаризацией памятников и их постановкой на кадастровой учет, несмотря на то, что стоимость экспертиз увеличилась в разы. При этом нужны качественные документы.

В восстановлении памятников истории вице-премьер отметила большую роль научной деятельности, без которой их не воссоздать, а также современных технологий. В этой связи она приветствовала открытие в феврале этого года научно-образовательного центра «Мирас», которое анонсировал на коллегии ректор КГАСУ Рашит Низамов. Она отметила, что такая площадка будет важна и для федерального центра, поскольку цифровой формат позволяет специалистам из разных регионов страны делиться передовыми практиками. По ее мнению, это может быть точкой притяжения передовых идей и технологий.

Не обошла Фазлеева и тему, затронутую в докладе Гущина, об уходе из жизни в прошедшем году людей, внесших огромный вклад в сохранение культурного наследия. Речь идет об экс-председателе татарстанского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Фариде Забировой и краеведе Льве Жаржевском. Она предложила увековечить их память, но не названием в их честь улицы или проспекта.

— Речь идет о сохранении в цифровом формате истории этих людей. Это и биографические сведения, и знакомство с их полем деятельности, теми объектами, которые они сохранили, теми технологиями, которые они предложили. И возможно, их заметками, комментариями, которые сегодня близкие этих людей готовы увековечить для того, чтобы мы имели этот формат. Это сложнейшая работа, которую, я думаю, комитет вместе с коллегами из Государственного совета, комиссией по увековечиванию памяти и вклада людей, которые оказали глубочайшее воздействие на развитие Республики Татарстан, возьмет на вооружение.

1 / 40 Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов