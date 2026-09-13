Житель Татарстана за год выпивает алкоголя больше, чем москвич или петербуржец

В целом по стране употребление алкоголя достигло 30-летнего минимума

В августе 2023 года потребление алкоголя в России снизилось до самого низкого уровня с 1996 года, пишет РИА «Новости».

В среднем житель Татарстана за последний год употребил 9,81 литра алкоголя. Для сравнения: в Москве этот показатель равен 4,45 литра алкоголя, а в Санкт-Петербурге — 5,94 литра. В Новосибирской области средний объем потребления на человека составил 7,75 литра, а в Свердловской области — 9,85 литра.

В целом с начала года россияне стали употреблять на 0,54 литра меньше. Теперь этот показатель составляет 7,52 литра на душу населения за последние 12 месяцев, что является рекордным минимумом с 1996 года, когда среднее потребление также находилось на уровне 7,5 литра на человека.

Следует отметить, что доступные данные до 2008 года основывались на ограниченной базе и включали только официальные продажи алкоголя. В 1990-х годах значительная часть алкогольного рынка приходилась на нелегальный сектор, который порой занимал до двух третей всех продаж.



Никита Егоров