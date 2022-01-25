Олимпийский комитет России огласил окончательный состав сборной на зимние Олимпийские игры в Пекине

Олимпийский комитет России опубликовал окончательный состав национальной сборной на зимние Олимпийские игры в Пекине. В список вошли 212 спортсменов — 109 мужчин и 103 женщины.

Всего в составе Олимпийской делегации от России поедут 419 человек. Помимо спортсменов в Пекин поедут тренеры, персонал, руководители и сотрудники Олимпийского комитета России, ФМБА.

При этом в списке национальной команды могут произойти единичные изменения — решается вопрос о предоставлении России дополнительных квот в мужском могуле (фристайл).

На прошлой неделе стало известно, что в основной состав олимпийской сборной России по фигурному катанию вошла уроженка Казани Камила Валиева. Кроме нее в основной состав женской сборной вошли Анна Щербакова и Александра Трусова. Запасными выбраны Елизавета Туктамышева и Майя Хромых.



Церемония открытия Олимпийских игр в Пекине пройдет 4 февраля. Первые комплекты медалей разыграют 5 февраля.

Татьяна Демина