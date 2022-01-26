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Путин попросил правительство и ЦБ прийти к единому мнению по криптовалютам

17:08, 26.01.2022

Президент России Владимир Путин слышал о дискуссиях о регулировании криптовалют. Он попросил Центробанк и правительство прийти к единому мнению и сообщить о результатах.

По мнению регулятора, криптовалюты несут риски для граждан из-за волатильности, передает «РИА Новости».

Сегодня глава Минцифры РТ Айрат Хайруллин предложил создать в Казани подконтрольную государству тестовую зону по использованию криптовалюты. С ее помощью можно будет посмотреть, «как работают те же элементы инфраструктуры под контролем государства и регулятора».

Татьяна Леухина
ЭкономикаФинансыОбщество

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