«Надо провакцинировать больше подростков, чтобы остановить цепочку распространения COVID-19»

Пульмонолог из ДРКБ — о золотом правиле вакцинации, небывалом наплыве коронавирусных больных и противопоказаниях к прививке

Фото: Максим Платонов

Волна «омикрона» накрыла Татарстан с головой, и в основном под удар попадают дети. Пульмонолог, врач-педиатр Ильнур Закиров заявил, что инфекционный госпиталь ДРКБ сейчас работает на пике своих возможностей: сегодня там максимальное количество пациентов за всю пандемию. Он рассказал о том, как проходит коронавирус у детей и подростков, чем «омикрон» отличается от предыдущих штаммов, каковы главные правила вакцинации, кому прививку делать нельзя, а кому — необходимо. Подробнее — в материале «Реального времени».

«Такого наплыва пациентов и столько «положительных» детей у нас еще не было»

Ковидный госпиталь ДРКБ сегодня работает на пике напряженности. Ильнур Закиров говорит:

— Мы работаем уже два года, и эти дни наиболее насыщенны. Такого наплыва пациентов и столько «положительных» детей у нас еще не было. И если предыдущие штаммы в меньшей степени затрагивали детей, то сейчас мы видим, что волна «омикрона» поражает их.

На сегодняшний день пациенты на интенсивной терапии, с кислородной поддержкой, в ДРКБ есть. Но все это дети с сопутствующими заболеваниями, у которых уже зафиксирована легочная гипертензия, бронхолегочная дисплазия и т.д. Их фоновые заболевания диктуют необходимость кислородной поддержки. На ИВЛ сегодня в инфекционном госпитале ДРКБ детей нет. Всего в стационаре около 80 детей.

Отличие нынешней волны COVID-19 от предыдущих доктор видит в том, что если уханьский штамм, «дельта» и их «родственники» вызывали в основном тяжелые поражения у взрослых, то «омикрон» нагоняет преимущественно детей и вызывает у них гриппоподобный синдром. Клиника этой болезни сегодня — высокая температура и катаральные проявления (воспаления верхних дыхательных путей: ларингиты, бронхиты, бронхиолиты и т.д.). Первые 72 часа от начала заболевания у большинства детей поднимается высокая температура, которую не получается сбить. С этим и связана большая часть родительских обращений в приемное отделение ДРКБ. Так что Закиров констатирует:

— Принципиально сказать, что этот вирус отличается от сезонных заболеваний, нельзя. Конечно, и первый, и второй штаммы никуда не делись, они среди нас есть. Но если брать усредненный показатель — да, это похоже на сезонную ОРВИ, протекающую с высокой температурой и катаральной симптоматикой.

Ковидный госпиталь ДРКБ сегодня работает на пике напряженности. Фото: Максим Платонов

Изредка, как говорит Закиров, у детей фиксируется синдром гастроэнтерита — диарея, рвота. При уханьском штамме эти симптомы выходили на первое место у детей раннего возраста, реже у подростков. Но в последнее время в ДРКБ гастроэнтеритные проявления коронавируса видят редко.

Сильно уменьшился процент госпитализированных маленьких пациентов с поражением легких: его или вообще нет, или оно занимает меньше 25% (так называемая КТ1).

Кто попадает в больницу

Основная доля пациентов ковидного госпиталя ДРКБ — малыши, которым не исполнилось и года. Кто-то попадает сюда сразу же из роддома. А если температура до 39 и выше поднимается у грудного ребенка дома, то его госпитализируют, чтобы наблюдать за развитием болезни.

Если ребенок старше, то госпитализация проходит при необходимости. Например, если высокая температура продолжает держаться дольше 72 часов или если есть фебрильные судороги, или стеноз гортани, или признаки дыхательной недостаточности. Доктор обращает внимание родителей:

— Загруженность врачей приводит к тому, что теряется качество оказания помощи. Поэтому сами обращайте внимание на эти симптомы. Если у ребенка высокая температура, но он ходит, играет, ест, пьет — значит, надо оставаться дома и наблюдаться у участкового педиатра. При нетяжелом состоянии лучше лечиться на дому, это позволит избежать реинфицирования в стенах клиники.

Основная доля пациентов ковидного госпиталя ДРКБ — малыши, которым не исполнилось и года. Фото: Максим Платонов

Если у ребенка нет сопутствующих заболеваний, но у него лишний вес, то он попадает в группу особого риска. Дети с ожирением — наиболее частые пациенты с тяжелым течением коронавирусной инфекции, как рассказывает Закиров. Вторая группа риска — маленькие пациенты с хроническими болезнями. В августе 2021 года Светлана Сенек, главный внештатный педиатр Минздрава РТ, рассказывала нашему изданию еще и о третьей группе детей, которые рискуют получить более серьезное течение ковида, чем остальные, — это подростки (в силу гормональной перестройки, большей самостоятельности и при этом беспечности). Однако у подавляющего большинства детей коронавирус протекает относительно легко.

Когда везти ребенка в больницу

Ильнур Закиров напомнил о мультисистемном воспалительном синдроме (МВС): это постковидное состояние, которое может развиться у ребенка и которое тяжело поражает сразу несколько систем органов. Он привел примеры, когда у детей начинались тиреоидиты, скапливалась жидкость в плевральной полости и даже околосердечной сумке, развивался аортоартериит (его еще называют болезнью Такаясу).

— Не могу сказать, будет ли его вызывать «омикрон», но более ранние штаммы давали это состояние. Жидкий стул и рвота — одни из ранних признаков МВС. Причем сам коронавирус может пройти у ребенка так легко, что родители об этом даже не узнают. Но если через две недели вы видите у ребенка рвоту, жидкий стул, внезапно поднявшуюся температуру, то это может быть МВС. Такие пациенты у нас были. Они нуждались в специфической терапии — им вводили системные кортикостероиды. И они на это хорошо отвечали: улучшение наступало уже на вторые сутки. Надо понимать, что МВС — не какое-то редкое заболевание, и родители, к сожалению, могут упустить этот момент. Так что даже если ребенок перенес коронавирус легко, надо обязательно насторожиться, увидев эти симптомы, и ехать на госпитализацию, не теряя времени.

Доктор напоминает еще несколько триггеров, которые должны заставить родителей насторожиться:

температура выше 38 градусов больше 72 часов;

повышенная сонливость ребенка;

апатия (он не играет, отказывается от еды и воды);

рвота и жидкий стул;

фебрильные судороги.

Фото: Максим Платонов

«Пока после «Спутника V» тяжелых поствакцинальных осложнений не описано»

В Татарстане наконец-то началась вакцинация детей от коронавируса. Точнее, начали с подростков: вакцина «Спутник М» рекомендована детям с 12-летнего возраста. Во время онлайна Ильнур Закиров и замминистра здравоохранения РТ — начальник Управления здравоохранения Казани Владимир Жаворонков озвучили несколько важных тезисов.

В вакцине «Спутник М» в пять раз уменьшено количество антигена по сравнению со «Спутником V». Этого достаточно, чтобы сформировать иммунный ответ у подростка. При этом чем меньше возраст, тем лучше иммуногенность. Вакцинировать подростков будут так же, как и взрослых, с интервалом в три недели.

Пока вакцинация от COVID-19 для детей будет проводиться с 12 лет. Но, как говорит Ильнур Закиров, если коронавирус будет сопровождать нас всегда, то эти сроки будут сдвигаться до 6 лет и ниже. Что касается реакций на прививку, то доктор рассказывает следующее:

— Инактивированные вакцины (именно такой является «Спутник-М») ведут себя примерно одинаково. Не приходится ожидать от них ничего сверхнового. В первые трое суток могут возникнуть температура, слабость, вялость. Но подъем температуры легко решается нестероидными противовоспалительными средствами.

Кстати, доктор не рекомендует снижать поствакцинальную температуру у подростка, если она ниже 38,5 градуса. А вот если дошла до этого значения и выше — тогда нужно дать ребенку жаропонижающее. Вообще, поствакцинальной реакции пугаться не нужно: она встречается часто и может возникнуть в ответ на любую прививку. И не надо путать реакцию на прививку и осложнение от нее. Последние встречаются крайне редко для любой прививки.

— На взрослых опыта накоплено больше, чем на детях, и пока после «Спутника V» тяжелых поствакцинальных осложнений не описано. Они не зарегистрированы. Что касается подростков, то статистики по ним пока не накоплено.

Владимир Жаворонков: «На взрослых опыта накоплено больше, чем на детях, и пока после «Спутника V» тяжелых поствакцинальных осложнений не описано. Они не зарегистрированы». Фото: Максим Платонов

После прививки ребенок не заразный, но его нужно какое-то время поберечь, чтобы он не подхватил ОРВИ или коронавирус в то время, пока формируется иммунитет. Ведь это происходит не сразу, и в раннем поствакцинальном периоде можно заболеть коронавирусом. Дело в том, что нужно время на выработку достаточного титра антител. Выработка иммунного ответа — сложный многоступенчатый процесс, должен созреть не только клеточный ответ (антитела), но и гуморальный (иммуноглобулины класса G), который обеспечивает длительный поствакцинальный ответ.

Золотое правило вакцинации: ребенок должен быть здоров

Много вопросов вызывают противопоказания к детской вакцинации. По этому поводу Ильнур Закиров объясняет: прививку от коронавируса надо рассматривать точно так же, как и все остальные прививки.

— Есть одно золотое правило: в момент вакцинации ребенок должен быть здоров. Мы собираем анамнез, проводим объективный осмотр ребенка на момент вакцинации. Не несколько часов назад, не накануне — именно в момент прививки. И если доктор не зафиксировал температуры или каких-то острых состояний — ребенка можно вакцинировать. И ожидать тяжелых, длительно протекающих последствий от вакцины не стоит. Ждать надо поствакцинальной реакции в первые трое суток. Все остальное — мифы.

В числе общих противопоказаний к прививке доктор перечислил некоторые аутоиммунные заболевания: например, ревматоидный артрит. Подождать с прививкой стоит, если у ребенка любое хроническое заболевание в стадии обострения. Надо дождаться полной ремиссии и только после этого вакцинироваться. И еще важный вопрос — эмоциональное состояние. К примеру, если ребенок прямо сейчас переживает тяжелый, сильный стресс, то с прививкой Закиров советует подождать до нормализации обстановки.

Сложный вопрос — аллергии. Например, если у ребенка противопоказание к прививке от гриппа, это может быть обусловлено тем, что в нее входит куриный или перепелиный белок. В вакцине от коронавируса животных белков нет. Поэтому в случае аллергии надо исследовать индивидуальную реакцию организма.

Подождать с прививкой стоит, если у ребенка любое хроническое заболевание в стадии обострения. Фото: Ринат Назметдинов

«Если мы достигнем определенного процента вакцинации, мы ковид победим»

А вот детям из группы риска — с ожирением, с сахарным диабетом, с хронической бронхолегочной патологией, с другими сопутствующими заболеваниями — прививку делать можно и нужно. Закиров говорит:

— Родители этих детей должны подумать об их здоровье. Это необходимо в любом случае. Да, сейчас мы говорим про «омикрон», он протекает легко. Но и уханьский, и дельта-штамм будут возвращаться и напоминать о себе тяжелым течением.

Вакцинация детей в Казани уже началась: к примеру, в детской поликлинике №6, как рассказал Владимир Жаворонков, уже были первые пациенты. «На ближней дистанции» они переносят вакцинацию спокойно и удовлетворительно. По состоянию на вечер 26 января в республике были вакцинированы 27 детей. Начинается работа с поликлиник, но планируется она и в школах — выход медиков с ознакомительными лекциями.

Ильнур Закиров подвел итог беседы призывом:

— Давайте начинать потихоньку. Не думаю, что после моих слов начнутся очереди на вакцинацию среди детей. Но давайте не будем доводить до ситуации с кнутом и пряником, как мы видели это осенью. Начнем прививать детей из группы риска, которые могут тяжело заболеть. Надо провакцинировать больше подростков, чтобы остановить эту цепочку распространения. Ведь сейчас с нами «омикрон». А завтра вернутся старые штаммы, которые будут протекать тяжело, опасно для жизни. Если мы достигнем определенного процента вакцинации, мы ковид победим. И участие каждого человека нас приближает к тому времени, когда было хорошо жить. Давайте будем здоровы, это самое главное!