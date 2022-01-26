В Казани предложили создать пилотную зону для регулирования крипторынка

В Казани могут создать подконтрольную государству тестовую зону по использованию криптовалюты. С таким предложением выступил глава Минцифры РТ Айрат Хайруллин.



Недавний запрет ЦБ на оборот криптовалюты и ее майнинг в России Хайруллин назвал справедливым и подчеркнул, что объем криптовалютных сделок ежегодно достигает $5 миллиардов, а участвует в этом более 200 миллионов человек.

Глава республиканской Минцифры предложил согласовать реализацию пилотной зоны с Центробанком, ФСБ и правительством в рамках законов «Об экспериментальных правовых режимах» и «Цифровых финансовых активах». Ожидается, что с помощью пилотной зоны можно будет посмотреть, «как работают те же элементы инфраструктуры под контролем государства и регулятора».

В этом контексте Хайруллин упомянул опыт Иннополиса, где по экспериментальному правовому режиму реализуется проект беспилотного такси.

Фото: cbr.ru

В ЦБ сообщили, что считают необходимой мерой разработку механизмов блокировки операций, направленных на покупку или продажу криптовалюты за обычную валюту. В ЦБ также высказали опасения о том, что использование криптовалют для оплаты товаров и услуг создает риск утраты суверенитета рубля.

После этого Министерство финансов России разработало концепцию регулирования рынка криптовалют. Директор департамента финансовой политики Минфина Иван Чебесков выразил мнение, что не стоит запрещать использование криптовалюты, гораздо эффективнее будет регулирование этой сферы.

Против запрета Банка России высказывался и основатель мессенджера Telegram Павел Дуров. По его словам, это приведет к оттоку IT-специалистов и уничтожению некоторых отраслей высокотехнологичной экономики.

Маргарита Головатенко