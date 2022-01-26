Совфед одобрил закон об индексации пенсий на 8,6% с 1 января 2022 года

Совет Федерации одобрил закон об индексации пенсий неработающим пенсионерам на 8,6% с 1 января 2022 года, сообщает RT.

С предложением проиндексировать пенсии выше уровня инфляции выступил 12 января президент России Владимир Путин. Тогда он поручил кабмину заняться этим вопросом. Уже 20 января Госдума приняла в третьем и окончательном чтении поправки об индексации пенсий россиян на 8,6% с 1 января 2022 года.

Поправки внесены в законодательство, которое предполагает индексацию пенсий выше уровня инфляции. После нее средний размер пенсии в 2022 году составит 18 984 рубля.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Как заявила ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, в независимости от того, когда будет принят закон, сама индексация пенсий пройдет с 1 января наступившего года. Спикер Совфеда считает, что это справедливая мера, учитывая растущие цены на продовольствие.

Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков уточнял, что рост пенсий затронет порядка 30,8 млн россиян.

Маргарита Головатенко