В России появится Социальный фонд на основе ПФР и ФСС

Минтруд России предложил создать Социальный фонд России на основе объединения Пенсионного фонда и Фонда социального страхования. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

С 1 января 2023 года ввести единый тариф по страховым взносам, который предусматривает перечисление взносов для пенсионного и социального страхования единым платежом. Ожидается, что введение единого тарифа для соцстрахования позволит увеличить размеры пособий.

Фото: Анна Сейтумерова (архив)

Об инициативе Минтруда объединить Пенсионный фонд и Фонд социального страхования сегодня сообщил «Коммерсант». По данным газеты, закон об объединении фондов планируют внести в Госдуму на рассмотрение в весеннюю сессию. Таким образом, летом появится возможность подготовить проект объединенного бюджета фонда на ближайшие годы.



Татьяна Леухина