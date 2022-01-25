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В Госдепе заявили, что США не пойдет на уступки России в вопросах гарантий безопасности

07:48, 25.01.2022
В Госдепе заявили, что США не пойдет на уступки России в вопросах гарантий безопасности
Фото: pixabay.com

Администрация США не будет идти России на уступки в вопросах безопасности, заявил официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс.

«Ключевой момент здесь заключается в том, что любые шаги, которые мы предпримем, не будут являться уступками: они должны будут предприниматься на взаимной основе», — цитирует его «РИА Новости».

Прайс считает, что России тоже будет необходимо предпринимать какие-либо шаги в целях обеспечения безопасности.

На встрече министра иностранных дел России Сергея Лаврова с госсекретарем США Энтони Блинкеном было решено, что Вашингтон на этой неделе должен предоставить письменные ответы на российские предложения по гарантиям безопасности. После этого пройдет еще одна российско-американская встреча.

Вчера НАТО направило дополнительные силы в Восточную Европу, а США повысили готовность войск на своей территории и за рубежом. Причиной стала ситуация вокруг Украины: якобы Россия продолжает наращивать военную мощь в этом государстве и вокруг него. В СНБО Украины заявили, что оснований для утверждений о подготовке полномасштабного наступления на Украину нет. Секретарь Совета попросил СМИ снизить накал вокруг ситуации.

Маргарита Головатенко
ОбществоВласть Татарстан

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