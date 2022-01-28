В Татарстане не планируют вводить новые ограничения по COVID-19, несмотря на рост заболеваемости

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов (архив)

В Татарстане не планируют вводить дополнительные коронавирусные ограничения, несмотря на рост заболеваемости, сообщила заместитель главы Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина.



«Те ограничения, которые действуют сегодня, они адекватны существующей эпидемиологической ситуации. Вводить что-то более жесткое мы не планируем. Дальше будем смотреть по ситуации», — сказала она.

Авдонина напомнила, что в Татарстане сохраняется масочный режим, и для посещения общественных мест необходимо применять средства индивидуальной защиты. В республике введен режим самоизоляции лиц старшего возраста.

В Татарстане приостановлена работа ночных клубов и кальянных. Заведения общепита могут работать с 6.00 до 23.00, посещать их можно по QR-коду. Коды действую также при проезде в общественном транспорте.

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Сегодня Авдонина сообщила, что в Татарстане число случаев омикрон-штамма коронавируса выросло до 37, из них 27 человек никуда не выезжали. В форме ОРВИ болезнь протекала у 31 человека, у остальных она проходила бессимптомно.

Маргарита Головатенко