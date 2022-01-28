Антикоррупция в Татарстане превзошла Москву

Фото: Максим Платонов

Башкирия опередила Татарстан

Генеральная прокуратура России опубликовала показатели преступности за январь — декабрь ушедшего 2021-го. Татарстан, привыкший быть в числе лидеров во всех сферах, и здесь не уступил другим регионам. По многим показателям республика в топ-10, в том числе и по общему числу зарегистрированных преступлений.

По данным Генпрокуратуры, за 2021 год в Татарстане зарегистрировали 51 933 преступления — это 9-е место среди всех регионов России. Здесь республика уступила своему соседу, Башкирии, — регион занял 8-ю строчку в рейтинге с 52 437 преступлениями.

Лидером стала Москва — за прошлый год там зарегистрировали 143 564 преступления. К слову, ни в одном регионе нет шестизначных чисел, кроме столицы. А наименьшее количество преступлений за 2021-й зарегистрировали в Чукотском автономном округе — всего 784.

Чаще всего в прошлом году в Татарстане регистрировали преступления небольшой тяжести — 20 137. По их количеству республика в рейтинге Генпрокуратуры заняла 11-ю строчку, уступив Москве, Подмосковью, Челябинской области, Краснодарскому краю, Свердловской области, Башкирии, Кузбассу, Санкт-Петербургу, Ростовской и Самарской областям.

На 11-месте Татарстан и по количеству зарегистрированных преступлений особой тяжести — 2 853. А вот по числу преступлений средней тяжести республика в десятке лидеров (8-е место) — 16 262. Это больше, чем в Красноярском крае и Кемеровской области, которые тоже оказались в топ-10 рейтинга.

По количеству зарегистрированных за январь — декабрь 2021-го тяжких преступлений Татарстан вышел на 5-е место. В республике зафиксировали 12 681 такое деяние, преследуемое Уголовным кодексом РФ.



Источник: crimestat.ru

Лидерство по количеству зарегистрированных тяжких преступлений в 2021-м «вырвала» Москва, которая обогнала расположившееся на втором месте Подмосковье на 30 тысяч случаев — 46 305 и 16 428 преступлений соответственно. Третья строчка у Краснодарского края (16 051), четвертая — у Северной столицы России (15 996).

Татарстан обогнал Москву по делам о даче взяток

Не очень почетное, но первое место Татарстан занял по количеству зарегистрированных за 2021-й преступлений, предусмотренных статьей 291 УК РФ, — 266 случаев дачи взяток. Республика обогнала даже Москву — по итогам 2020-го столица находилась на первой строчке с 248 зарегистрированными случаями дачи взяток, а Татарстан занимал второе место с 174 подобными преступлениями.

Источник: crimestat.ru

Теперь же на втором месте «ютится» Москва. К слову, за 2021-й в городе случаев дачи взяток зарегистрировали меньше, чем в пандемийный 2020 год, — 233.

Третье место по даче взяток сохранила за собой Московская область — количество таких преступлений в регионе возросло со 127 в 2020-м до 196 в прошлом году. А вот на четвертом и пятом местах произошли изменения — из рейтинга выпали Ставропольский край, который опустился на 8-ю строчку, и Пермский край, замыкающий сейчас топ-10. На их место пришли Волгоградская область и Приморский край.

Источник: crimestat.ru

Если Татарстан и лидирует по числу случаев дачи взяток, то по количеству зарегистрированных преступлений по статье 290 УК РФ, то есть «получение взятки», он «исправился» — с 3-го места по итогам 2020-го республика опустилась на пятое. Однако улучшение произошло за счет роста подобных случаев в других регионах. По факту количество случаев дачи взяток в Татарстане выросло со 164 в 2020-м до 169 в прошлом году.

Источник: crimestat.ru

Так, в 2020-м топ-5 регионов по количеству зарегистрированных преступлений по статье 290 УК РФ выглядел так: Москва, Челябинская область, Татарстан, Ростовская область и Краснодарский край. По итогам 2021-го в лидеры выбились другие регионы и рейтинг выглядит следующим образом: Москва, Краснодарский край, Башкирия, Санкт-Петербург, только потом идет Татарстан.

Почти 30 преступлений экстремистской направленности

Татарстан по итогам 2021 года занял 5-е место по количеству зарегистрированных преступлений экстремистской направленности. По данным Генеральной прокуратуры, за январь — декабрь прошлого года их число составило 29. Из них 28 предварительно расследованы, нераскрытых нет.

При этом за 2021-й в Татарстане выявили 19 лиц, совершивших преступления экстремистской направленности, следует из данных Генпрокуратуры.

Лидером по количеству зарегистрированных в 2021-м преступлений экстремистской направленности стала Москва — 59. На втором месте — Дагестан: 58 подобных преступлений, на третьем — Кемеровская область (54), на четвертом — Ставропольский край (32).

Шестое место по количеству зарегистрированных в 2021-м преступлений экстремистской направленности занял Приморский край (28). По 26 подобных преступлений в прошлом году произошло в Самарской области, Краснодарском крае и Подмосковье.

Всего в трех регионах России в 2021-м не зарегистрировали преступлений экстремистской направленности — в Ненецком автономном округе, Ленинградской области и в Якутии.

Источник: crimestat.ru

Нераскрытых преступлений больше, чем на Чукотке, в 149 раз

В числе лидеров Татарстан и по количеству нераскрытых за отчетный период преступлений — таковыми в республике по итогам января — декабря 2021-го остаются 27 998 преступлений. Это 6-е место в рейтинге Генпрокуратуры.

Опережают Татарстан и входят в топ-3 Москва, где не раскрыто почти 100 тысяч преступлений (97 754), Краснодарский край (40 790) и Санкт-Петербург (36 882). На четвертой строчке с 31 056 нераскрытыми преступлениями по итогам 2021-го оказалась Ростовская область, а на пятой — Челябинская область, где по итогам прошлого года «висят» 29 869 преступлений.

Источник: crimestat.ru

В десятке оказались Новосибирская область (27 761), Московская область (24 733) и Башкирия (24 561). Меньше всего нераскрытых преступлений осталось в Чечне — 616, в Ненецком АО — 283, а на Чукотке — всего 188. Получается, что в Татарстане нераскрытых преступлений в 149 раз больше, чем в Чукотском автономном округе.

4,5 тысячи преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков



По каким же еще преступлениям Татарстан оказался в числе регионов-лидеров в рейтинге Генпрокуратуры:

8-е место по количеству зарегистрированных убийств и покушений на убийство (ст. 30, 105, 106, 107 УК РФ) — 209.

по количеству зарегистрированных убийств и покушений на убийство (ст. 30, 105, 106, 107 УК РФ) — 209. 8-е место по количеству зарегистрированных преступлений террористического характера — 41.

по количеству зарегистрированных преступлений террористического характера — 41. 9-е место по количеству зарегистрированных преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, — 4 536.

по количеству зарегистрированных преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, — 4 536. 15-е место по количеству зарегистрированных преступлений по ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью) — 348.

по количеству зарегистрированных преступлений по ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью) — 348. 18-е место по количеству зарегистрированных преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия, — 420.

Татьяна Демина