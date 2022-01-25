22 уголовных дела, 52 миллиона рублей штрафов: в Минэкологии подвели итоги надзорной деятельности за 2021 год

В Минэкологии подвели итоги надзорной деятельности за 2021 год

За последние три года в республике реализовано природоохранных мероприятий на сумму 9,6 миллиарда рублей, из них 6,6 миллиарда выделено из федерального бюджета. Средства были направлены на рекультивацию земель, строительство очистных сооружений, контроль за качеством воздуха. Однако в вопросах экологии не обходится и без нарушений, иногда даже приводящих к уголовным делам. Подробнее — в материале «Реального времени».

«Мы шаг за шагом идем к главной цели — улучшить окружающую среду»

В 2021 году республика приняла участие в четырех федеральных проектах национального проекта «Экология» — это «Оздоровление Волги», «Чистая страна», «Сохранение лесов», «Сохранение уникальных водных объектов». С этого года республика будет участвовать еще в одном проекте — это «Защита от негативного воздействия вод».

— В рамках проекта «Оздоровление Волги» были запланированы строительство и реконструкция 13 объектов очистных сооружений. 12 из них уже завершены. 13-й, самый крупный объект — это биологические очистные сооружения канализации Казани, его планируют сдать в 2024 году. Также в 2021 году мы досрочно начали работы по рекультивации иловых полей, сроки реализации проекта — до 2024 года, а стоимость работ — более 8 миллиардов рублей, — рассказал министр экологии и природных ресурсов РТ Александр Шадриков.

В 2021 году республика приняла участие в четырех федеральных проектах национального проекта «Экология». Фото: tatarstan.ru

В 2021 году при поддержке Минприроды России региональному министерству удалось привлечь в республику дополнительно 170 миллионов рублей. Эти деньги выделены на рекультивацию Самосыровского полигона в Казани.

Как отметил Александр Шадриков, охрана природы в Татарстане не ограничивается только национальными проектами. В республике также реализуется госпрограмма «Воспроизводство и использование природных ресурсов». За последние три года по ней было проведено 41 мероприятие на сумму 1,3 миллиарда рублей. До 2024 года запланированы еще 15, а также, по словам министра, есть задел для включения в эту программу дополнительных объектов.

В целом за 2019—2021 годы на софинансирование мероприятий по охране окружающей среды при поддержке федерального бюджета власти направили более двух миллиардов рублей.

— И, конечно, за всеми этими цифрами [стоят] наши люди — татарстанцы. Снижая доли загрязняющих веществ и меняя качество воздуха, снижая загрязняющие стоки, укрепляя берега и строя гидротехнические сооружения, мы шаг за шагом идем к главной цели — улучшить окружающую среду, а значит, улучшить экологическое благополучие жителей республики, — подытожил свое выступление Шадриков.

Александр Шадриков: «Снижая доли загрязняющих веществ и меняя качество воздуха, снижая загрязняющие стоки, укрепляя берега и строя гидротехнические сооружения, мы шаг за шагом идем к главной цели — улучшить окружающую среду». Фото: tatarstan.ru

Штрафов — на 52 миллиона



Тем временем по итогам надзорной деятельности министерства за 2021 год в республике было выявлено 4 465 нарушений. Сумма штрафов превысила 52 миллиона рублей. В ведомстве отметили, что немаловажную роль в этом деле играют жители, которые обращаются в республиканскую общественную экологическую приемную. Больше всего граждан волнует вопрос незаконного размещения отходов. Как пример первый заместитель министра экологии и природных ресурсов РТ, главный государственный инспектор РТ в области охраны окружающей среды Айрат Шигапов привел одну из свалок в Казани — по улице Горьковское шоссе.

— В ходе выезда было выявлено складирование отходов производства и потребления на почву, а именно лома и отходов изделий из полиэтилена. За указанное нарушение составлен административный материал в отношении администрации Кировского и Московского районов города Казани, — рассказал Айрат Шигапов.

Однако, по словам Шигапова, с 2017 года число жалоб граждан на незаконные свалки снижается.

По итогам надзорной деятельности министерства за 2021 год в республике было выявлено 4 465 нарушений, сообщил Айрат Шигапов. Фото: tatarstan.ru

В 2021 году министерство выявило 464 нарушения водоохранного законодательства. Одним из ярких примеров было загрязнение реки Шошмы в Балтасинском районе.

Айрат Шигапов рассказал, что министерство регулярно наблюдает за поверхностными водными объектами, для этого в республике есть восемь специализированных лабораторий. За 2021 год с поверхностей водных объектов сняли и проанализировали 36 000 проб.

Раньше приносил вред, теперь пользу

453 нарушения за прошлый год выявило министерство в области охраны атмосферного воздуха. Например, более 20 жалоб поступило в ведомство по поводу качества воздуха в Нижнекамском районе. Специалисты выявили источник выбросов, им оказалось предприятие ООО «Камасталь». Сейчас компания заказала и установила новое оборудование для очистки стоимостью более 20 миллионов рублей. Также один из ярких примеров нарушений — качество воздуха в районе Мамадышского тракта Казани и Самосыровского полигона. За три года от жителей города поступило больше 300 жалоб по этому вопросу.

— С целью решения данного вопроса начаты работы по рекультивации Самосыровского полигона. Важным этапом рекультивации станет внедрение системы активной дегазации. Она позволит переработать весь биогаз в электроэнергию. И если раньше он рассеивался по округе и приносил вред, то теперь будет приносить пользу, — рассказал Айрат Шигапов.

В прошедшем году также были выявлены 37 нарушений в области добычи полезных ископаемых. И если в предыдущих примерах на нарушителей были составлены лишь административные материалы, то здесь не обошлось без уголовных дел. Яркий пример — незаконная добыча глины в Мамадышском районе.

Начаты работы по рекультивации Самосыровского полигона. Важным этапом рекультивации станет внедрение на нем системы активной дегазации. Фото: Ринат Назметдинов

Всего же в отношении нарушителей экологических норм при содействии МВД и Следственного комитета было возбуждено 22 уголовных дела.

— В целом благодаря профилактическим мероприятиям, в том числе разъяснительной работе, мы констатируем ежегодное снижение количества нарушений, — подвел итог Айрат Шигапов.