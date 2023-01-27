Итоги дня: «Москвичи» приедут в Казань в марте, танки для Украины задерживаются, выборы ректора КАИ
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за пятницу, 27 января:
- Правительство Японии расширило санкционный список против России, включив в него 36 лиц и три организации. Помимо этого, также было решено ввести экспортные ограничения против 49 российских организаций и компаний. Стоит отметить, что под санкции попало и ПАО «КАМАЗ» вместе со своим генеральным директором Сергеем Когогиным.
- Доходы консолидированного бюджета Татарстана за прошлый год оказались выше прогнозов властей. Так, по итогам 12 месяцев они составили 517,3 миллиарда рублей при обозначенном плане в 509,4 миллиарда рублей. В казну республики удалось перечислить дополнительные 7,9 миллиарда рублей.
- Президент Татарстана Рустам Минниханов встретился с ветеранами Великой Отечественной войны, награжденными знаком «Жителю блокадного Ленинграда». По его словам, республика внесла свой вклад в разгром фашистов под Ленинградом. В боях за город на Неве принимали участие сотни тысяч уроженцев и жителей Татарстана. Из них более 45 тысяч погибли, 17 человек получили звание Героя Советского Союза и еще двое стали полными кавалерами ордена Славы, рассказал глава региона.
- Также Рустам Минниханов заявил, что Единые игры в Казани стали самыми масштабными и разносторонними по программе Специальной Олимпиады в России. Он отметил, что в адрес организаторов поступает много положительных отзывов от участников и гостей.
- Президент России Владимир Путин провел оперативное совещание в режиме видеоконференции с постоянными членами Совета безопасности. В нем приняли участие председатель правительства Михаил Мишустин, председатель Совфеда Валентина Матвиенко, руководитель администрации президента Антон Вайно и другие. Члены Совбеза обсудили вопросы внутренней повестки, а также вопросы внешней границы континентального шельфа России в Северном Ледовитом океане.
- Также глава государства поручил кабмину представить предложения по уточнению методики расчета цен на нефть и нефтепродукты для налогообложения. Уточняется, что это необходимо для минимизации негативного влияния на доходы бюджета страны с учетом особенностей формирования индикативных цен в условиях санкций.
- Кроме того, Путин дал правительству поручение о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) с опережением темпов роста инфляции и роста среднемесячной зарплаты в 2023 году. Срок исполнения поручения — 1 июля 2023 года.
- Московский автомобильный завод «Москвич» в феврале 2023 года планирует поставку автомобилей в 20 дилерских центров в нескольких крупных городах России, в том числе в Казань. Кроме столицы Татарстана, новую машину получат: Ставрополь, Тюмень, Омск, Оренбург, Челябинск, Красноярск, Пермь, Волгоград, Воронеж, Самара и Саратов. Как рассказали «Реальному времени» в пресс-службе автодилера «КАН-Авто», первые поставки новых автомобилей «Москвич 3» в Казань начнутся уже в марте.
- Лидер правоэкстремистской партии «Жесткий курс» Швеции Расмус Палудан, который сжег Коран в Швеции повторил свой поступок. В этот раз он сжег священную книгу в Дании, а именно на акции в Копенгагене. Уточняется, что при этом его охраняла полиция.
- Заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по Татарстану Любовь Авдонина рассказала, что на сегодняшний день в республике на разобщении находятся 917 детей — это 36 классов в 14 школах. Эксперт отметила, что за прошедшую неделю в регионе заболеваемость коронавирусом выросла на 5%. Вместе с этим за третью неделю 2023 года в республике суммарно зарегистрировали 18 147 случаев заражения гриппом и ОРВИ.
- В свою очередь замглавы Минздрава Татарстана — руководитель Управления здравоохранения Казани Владимир Жаворонков заявил, что сегодня в республике свободно около 10—15% коек для пациентов с COVID-19. Кроме того, он же сообщил, что на данный момент случаев смерти от гриппа в Татарстане не зарегистрировано.
- Глава Минсельхозпрода Татарстана Марат Зяббаров на итоговой коллегии Главного управления ветеринарии Кабмина и Управления Россельхознадзора по региону рассказал, что на душу населения в республике производится молока выше нормы потребления на 28%, мяса — на 29%, яиц — на 13%. По его словам, в прошлом году на территории Татарстана надоили молока более 2 миллионов тонн, а производство яиц превысило 1,5 миллиарда штук.
- Вместе с этим начальник Главного управления ветеринарии кабмина Алмаз Хисамутдинов сообщил, что в Татарстане в 2022 году выявили 11 очагов африканской чумы свиней: пять — среди диких кабанов, шесть — среди домашних свиней. Также он рассказал, что в прошлом году в республике количество выявленных случаев бешенства среди животных сократилось до семи. Вместе с этим Хисамутдинов добавил, что на сегодняшний день государственная ветеринарная служба в целом обеспечена кадрами, но есть нехватка производственных ветеринаров.
- В прошлом году судами с правом на реабилитацию были оправданы 36 фигурантов дел СК — на 10 человек и 38% больше, чем годом ранее. Об этом на итоговой коллегии ведомства рассказал руководитель Следственного управления Следственного комитета России по Татарстану Валерий Липский. Он отметил, что на доработку следователям суды и прокуроры за год вернули 101 уголовное дело (на 14% больше, чем в 2021-м). Подробнее — в материале «Реального времени».
- Гендиректор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов заявил, что пассажирский самолет МС-21 будет сертифицирован и пойдет в серию к концу 2024 года. По его словам, в текущем году планируем начать испытания систем в составе самолета. Программа МС-21 «фактически уже на финишной прямой», подчеркнул он.
- На территории Казахстана вступили в силу новые правила въезда и пребывания мигрантов, в том числе и для граждан Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Согласно ним, с сегодняшнего дня россияне, как и другие граждане ЕАЭС, могут находиться в стране не более 90 дней за полгода. Остальные иностранцы — только месяц.
- Татарстанский агропромышленный холдинг «Агросила» вложил 1,6 миллиарда рублей в производство сыров мощностью 5,45 тысячи тонн в год на площадях ООО «Агросила-молоко». Как рассказала гендиректор АО Светлана Барсукова, основная часть средств в сумме около 1,2 миллиардов рублей была направлена на приобретение шведского оборудования Tetra Pak и австрийского Bertsch.
- Известная татарстанская сеть медицинских клиник братьев Нуриевых проходит процесс реорганизации. К компании ООО «Клиника Нуриевых» присоединятся семь фирм. Информацию «Реальному времени» подтвердил один из братьев-бизнесменов, гендиректор группы компаний Ильяс Нуриев. По его словам, укрупнение будет способствовать развитию бизнеса. Детали — в материале «Реального времени».
- Кабмин Татарстана утвердил программу развития интернет-торговли в республике на 2023—2025 годы. В ней перечислено 20 мероприятий, из которых пять направлены на развитие инфраструктуры данного направления. В частности, на постоянной основе планируется предоставлять льготы и меры поддержки логистическим компаниям, в том числе при строительстве распределительных центров, расширять географию пунктов приема и выдачи продукции для субъектов МСП.
- Директор АО «Татэнергосбыт» Рифнур Сулейманов заявил, что в Татарстане, как и в других регионах страны вырос показатель потребления электроэнергии. По его словам, объем выработки электроэнергии всеми станциями республики вырос на 4,8% и составил более 28 миллиардов кВт·ч., потребление увеличилось по сравнению с аналогичным показателем 2021 года на 3,6% и составило более 33 миллиардов кВт·ч.
- В Приволжском суде Казани стартовали прения по уголовному делу о взятках на 20 миллионов рублей. Гособвинитель запросила для бывшего начальника отдела полиции «Сафиуллина», полковника Алексея Ершова 12 лет колонии строгого режима со штрафом в 500 миллионов рублей. Вместе с этим признавшего свою вину экс-замначальника ОП Ильназа Ситдикова представитель районной прокуратуры предложила наказать 6 годами колонии общего режима со штрафом в 1 миллион рублей.
- В Татарстане состоялось первое заседание регионального совета «Движения первых». На нем выступил министр образования и науки Татарстана Ильсур Хадиуллин, который заявил, что данная организация должна не готовить отдельных лидеров, а объединять людей вместе. По его словам, сегодня для молодежи нужны наставники, которые помогут им в начинаниях.
- В аэропорту Внуково разбился вертолет Ми-8, который задел лопастями землю при посадке. По сведениям «РИА Новости», вертолет принадлежит спецотряду «Россия», который возит первых лиц государства. По информации издания, в результате аварии никто не пострадал.
- На 74-м году жизни умер ветеран казанского футбольного клуба «Рубин» Алексей Семенов. Он играл в команде с 1974 по 1980 годы. После завершения карьеры игрока, занялся тренерской деятельностью. Сначала был тренером-преподавателем СДЮШОР «Рубин», а в 1988 году стал главным наставником команды. С 1992 по 2016 был в роли тренера клуба. С 2018 году работал на должности селекционера.
- Вместе с этим глава Министерства по делам молодежи Татарстана Ринат Садыков заявил, что за 2023 год ведомство потратит 2,8 миллиарда рублей на совершенствование инфраструктуры сферы молодежной политики. Напомним, Садыков занял данный пост лишь в начале января, сменив на нем Тимура Сулейманова.
- Верховный суд Нидерландов огласит окончательное решение о передаче скифского золота Киеву 15 сентября. Генпрокурор считает, что кассация крымских музеев о возвращении им коллекции должна быть отклонена. Отмечается, что ходатайство генпрокурора является независимым мнением, и Верховный суд оставляет за собой право как удовлетворить его, так и отказать.
- Согласно данным рейтингового агентства АКРА, Татарстан занял седьмую строчку в рейтинге субъектов России по росту доходов бюджета. Отмечается, что доходы бюджета республики по сравнению с прошлым годом выросли на 27%. Вместе с этим в рейтинге роста по доходам от налога на прибыль регион занял 5-е место, уступив Сахалинской области, Санкт-Петербургу, Крыму и Кемеровской области.
- Согласно данным ЦБ, прибыль российских банков по итогам прошлого года составила 203 миллиарда рублей. При этом банковскому сектору удалось компенсировать полученный в первом полугодии убыток в 1,5 триллиона рублей. Вместе с этим доля прибыльных банков в активах сектора составила 77% — 270 организаций. Много это или мало — в материале «Реального времени».
- Татарстан будет сотрудничать с Фондом «Росконгресс» в сфере повышения инвестиционной привлекательности и экспортного потенциала республики. Соглашение подписали президент республики Рустам Минниханов и председатель правления организации Александр Стуглев. Предполагается, что взаимодействие поспособствует продвижению перспективных инвестиционных и экспортных проектов.
- Министр строительства, архитектуры и ЖКХ Татарстана Марат Айзатуллин заявил, что в республике на сегодняшний день строители ввели 379 тысяч квадратных метров жилья — 12% от годового плана. Он отметил, что по линии коммерческого строительства в республике сдано 16 многоквартирных домов суммарной площадью 79 тысяч кв. м, по программе соципотеки — 15 домов на 44 тысячи «квадратов».
- В КНИТУ-КАИ имени Туполева сегодня состоялись выборы ректора — с четырехкратным перевесом в 146 голосов против 35 одержал победу Тимур Алибаев. В его планах запуск в вузе гибридных образовательных программ, сочетающих дистанционное и онлайн-обучение. Согласно программе Алибаева, миссия КНИТУ-КАИ заключается в «профессиональном решении задач по воспроизводству инженерно-технического потенциала страны и создании благоприятной среды для развития образования». Подробнее — в материале «Реального времени».
- Биржа ICE, управляющая крупнейшим в Европе газовым хабом TTF в Нидерландах, 20 февраля откроет газовый хаб в Лондоне для обхода механизма коррекции рынка газа Евросоюза. По словам вице-президента по фьючерсным биржам ICE Трабью Бланда, планируется ввести механизм коррекции рынка газа на контракты TTF, торгуемые на ICE Endex, чтобы максимально сохранить структуру рынка.
Ключевые события 338-го дня специальной военной операции на Украине:
- В Пентагоне сообщили, что обещанного Украине 31-го танка Abrams пока нет в наличии. Их нужно будет закупить у производителей, сообщила заместитель пресс-секретаря Минобороны Сабрина Сингх: «У нас просто нет в наличии дополнительных таких танков в арсенале США, именно по этой причине потребуется несколько месяцев, чтобы передать эти танки Abrams M1A2 Украине». Также в Белом доме заявили, что на поставку танков Abrams на Украину и обучение бойцов ВСУ работе с техникой уйдет «много месяцев».
- Российские войска сделали массированный ракетный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования, а также беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) по объектам системы энергетики, обеспечивавшим функционирование предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК) и транспортной системы Украины. Цели массированного удара достигнуты. Все назначенные объекты поражены.
- Как сообщили в Минобороны России, в результате ракетного удара сорваны перевозки вооружений и боеприпасов в районы боевых действий, в том числе поставленных странами НАТО. Нарушена работа производственных мощностей предприятий по ремонту и восстановлению военной техники ВСУ, отметили в военном ведомстве.
- На Купянском направлении артиллерия «Западной» группировки войск нанесла огневое поражение живой силе и технике подразделений 103-й бригады территориальной обороны в районе населенного пункта Песчаное и 14-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Синьковка.
- На Красно-Лиманском направлении ударами авиации и огнем артиллерии группировки войск «Центр» нанесено поражение подразделениям 24-й и 92-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Островское и Стельмаховка.
- На Донецком направлении в ходе наступления «Южной» группировки войск уничтожено более 80 бойцов ВСУ, один танк, три боевые машины пехоты, три пикапа, одна гаубица Д-20, две гаубицы Д-30, одна гаубица «МСТА-Б», а также самоходная артиллерийская установка производства США М109 «Paladin» и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50.
- На Южно-Донецком и Запорожском направлениях подразделения группировки войск «Восток» продолжилось наступление. Военные заняли новые выгодные рубежи и нанесли огневое поражение подразделениям 72-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Угледар, а также 108-й бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Пречистовка и Новоселка.
- На Херсонском направлении в рамках контрбатарейной борьбы уничтожена установка РСЗО «Град», одна артиллерийская система М-777 производства США, а также склад артиллерийских боеприпасов ВСУ.
- Всего с начала проведения спецоперации уничтожены: 380 самолетов, 204 вертолета, 2 967 беспилотных летательных аппаратов, 402 зенитных ракетных комплекса, 7 644 танка и других боевых бронированных машин, 991 боевая машина реактивной системы залпового огня, 3 932 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 8 191 единица специальной автомобильной техники.
Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».
Максим КокунинОбществоВластьИнфраструктураБизнесЭкономика Татарстан
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым