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В Татарстане за неделю выросла заболеваемость коронавирусом

13:05, 27.01.2023 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В Татарстане за неделю выросла заболеваемость коронавирусом
Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Татарстане за прошедшую неделю заболеваемость коронавирусом выросла на 5%. Большая часть случаев- 97% — в структуре заражений приходится на течение болезни по типу ОРВИ и гриппа, рассказала заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по республике Любовь Авдонина.

По штаммам в Татарстане преобладает «омикрон». «Дельта» почти не встречается, сообщила Любовь Авдонина.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

За последние сутки COVID-19 выявили у 68 татарстанцев. Всего на 27 января в республике зарегистрировано 194 937 случаев заражения коронавирусом.

Вся важная информация о пандемии коронавируса в Татарстане, России и мире — в специальном сюжете «Реального времени». Последние новости о COVID-19 читайте в подборке интернет-газеты за 27 января

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Татьяна Демина
ОбществоМедицина Татарстан

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