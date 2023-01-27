В Татарстане за неделю выросла заболеваемость коронавирусом

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Татарстане за прошедшую неделю заболеваемость коронавирусом выросла на 5%. Большая часть случаев- 97% — в структуре заражений приходится на течение болезни по типу ОРВИ и гриппа, рассказала заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по республике Любовь Авдонина.



По штаммам в Татарстане преобладает «омикрон». «Дельта» почти не встречается, сообщила Любовь Авдонина.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

За последние сутки COVID-19 выявили у 68 татарстанцев. Всего на 27 января в республике зарегистрировано 194 937 случаев заражения коронавирусом.



Вся важная информация о пандемии коронавируса в Татарстане, России и мире — в специальном сюжете «Реального времени». Последние новости о COVID-19 читайте в подборке интернет-газеты за 27 января



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Татьяна Демина