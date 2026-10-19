Продюсер Разин оспорил права на песни «Ласкового мая» в Турции

Судебные издержки ответчиков составили около 50 тыс. турецких лир

Фото: Динар Фатыхов

Продюсер Андрей Разин, ранее проигравший в российских судах споры об исключительных правах на песни группы «Ласковый май», добился признания своих прав на 28 композиций в Турции. Разин также является гражданином этой страны.

Как следует из документов, соответствующее решение вынес Серикский 1-й межрайонный суд. Инстанция отказала в удовлетворении иска предпринимателя Николая Коржикова и признала Разина автором музыки и текстов, а также обладателем авторских прав на спорные произведения, пишет ТАСС.

Судебные издержки ответчиков, включая оплату услуг юристов и минимальные выплаты по объектам спора, составили около 50 тыс. турецких лир — примерно 80 тыс. рублей.

Коржиков, выступивший истцом, ранее фигурировал как один из номинальных владельцев товарных знаков «Ласкового мая» в российских судебных разбирательствах. Российские суды во всех инстанциях признали представленные Разиным и связанными с ним лицами документы поддельными. Кроме того, согласно материалам российского уголовного дела, следствие связывает Коржикова с предполагаемой мошеннической схемой Разина.

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Никита Егоров