Ректором КАИ снова стал Тимур Алибаев

Выбор сделан

В КНИТУ-КАИ им. Туполева только что огласили результаты выборов ректора — Тимур Алибаев с четырехкратным перевесом в 146 голосов против 35 одержал победу над Виталием Бабушкиным. Еще 10 бюллетеней были признаны недействительными.

Сотрудники КНИТУ-КАИ описали корреспонденту «Реального времени» схему, по которой проходили выборы. Вначале в актовом зале перед «электоратом» выступают оба кандидата, затем 220 выборщиков, делегированных различными подразделениями вуза, участвуют в тайном голосовании. Подсчет голосов и результаты голосования становятся известны в тот же день спустя несколько часов.

Для того, чтобы выборы состоялись, в голосовании должно участвовать не менее 2/3 от общего числа выборщиков — 147 человек. А для победы кандидат на пост ректора должен набрать не менее чем 50% голосов плюс один голос — 75 голосов.

При недостаточной явке выборщиков выборы признаются несостоятельными. Но это изначально было маловероятно: в вузе говорят, что сотрудники там дисциплинированные.



Фото: Инна Серова

Забота о доходах и надежда на Китай

Согласно программе развития КНИТУ-КАИ, представленной Тимуром Алибаевым, миссию авиационного вуза он усматривает в «профессиональном решении задач по воспроизводству инженерно-технического потенциала страны и создании благоприятной среды для развития образования, научных исследований, инноваций и воспитания новых поколений научно-педагогических и инженерно-технических кадров».

Будущее института в программе изложено так: «динамично развивающийся университет, входящий в число лидеров российского машиностроения; экспертный вуз в области композитных и авиастроительных технологий; национальный центр подготовки ведущих конструкторов для наукоемкого и высокотехнологичного машиностроения; университет высокой социальной направленности, интегрированный в международное образование, науку и бизнес-сообщество».

В планах Тимура Алибаева — запуск в КНИТУ-КАИ гибридных образовательных программ. Это программы, сочетающие дистанционное и онлайн-обучение, оно, как показал переход на дистант во время пандемии коронавируса, является экономически выгодным.

Кандидат также указал в числе приоритетных для себя направлений работы переход к модели высшего образования «2+2+2». Это англо-саксонская схема, при которой первые два года бакалавриата студенты получают «широкое» образование, затем окончательно определяются с направлением подготовки, а последние 2 года — магистратура. Многие в России связывают ее с Болонской системой.

В программе второго претендента Виталия Бабушкина в числе приоритетных задач указано «обеспечение роста дополнительных доходов из внебюджетных источников университета» и «коммерциализация результатов интеллектуальной деятельности». Среди прочего он предлагал «объединение существующих стратегических проектов университета с четкой переориентацией на востребованные критические технологии промышленности (пять стратегических проектов Программы «Приоритет-2030» с конкретными результатами на каждом этапе)», «открытие новых программ магистратуры, увеличение доли магистрантов до 25% от общего количества обучающихся», «выделение от 5 до 10 ставок научных работников на постоянной основе для выполнения предпроектных и перспективных исследований», «увеличение числа штатных научных сотрудников, задействованных в выполнении НИОКР… для выполнения перспективных исследований не менее 5 ставок за счет внебюджетных средств вуза». А еще он очень конкретно сформулировал первое, а значит, приоритетное, направление новой социальной политики вуза: «адресная поддержка молодых специалистов КАИ (предоставление жилой площади, материальная помощь)».

Фото: kai.ru

Тимур Алибаев родился 12 марта 1966 года в деревне Ургуново Учалинского района Башкирской АССР. В 1990 году он окончил Казанский государственный университет им. В.И.Ульянова-Ленина по специальности «историк», с 1990 по 1993 гг. обучался в аспирантуре КГУ по специальности «Политэкономия». С 1993 по 1994 гг. занимал должность ассистента кафедры экономики КГУ, затем год работал коммерческим директором ПКФ «Реноме». В 1995 году началась его карьера чиновника: до 1998-го занимал пост зампредседателя комитета по делам детей и молодежи администрации Казани, затем — до 2000-го — служил на должности главного референта отдела по связям с общественностью и межнациональным отношениям Аппарата Президента РТ, а до 2006-го — в качестве первого замглавы администрации Кировского района г. Казани. С 2006-го по 2007-й работал заместителем генерального директора по управлению персоналом «Казанского государственного казенного порохового завода». В 2007-м стал главой администрации Ново-Савиновского района Казани, с 2010-го, после объединения районов и вплоть до прихода в 2021 году на место и.о. ректора КНИТУ-КАИ им. Туполева был главой администрации Авиастроительного и Ново-Савиновского районов.



Инна Серова