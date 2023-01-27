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BAZA: в аэропорту Внуково потерпел крушение вертолет Ми-8

14:21, 27.01.2023
BAZA: в аэропорту Внуково потерпел крушение вертолет Ми-8
Фото: 89.mchs.gov.ru (архив)

В аэропорту Внуково разбился вертолет Ми-8. Об этом пишет Baza.

По предварительным данным, он задел лопастями землю при посадке, на место выехали спасатели.

Как пишет «Интерфакс» в результате крушения вертолета есть пострадавшие. Их количество и состояние уточняется.

По сведениям, «РИА-Новости», вертолет принадлежит спецотряду «Россия», который возит первых лиц государства. По информации издания, в результате аварии никто не пострадал.

Похожий инцидент произошел в Бурятии в начале декабря. При посадке на аэродроме в Улан-Удэ загорелся вертолет Ми-8. В результате ЧП погибли 3 человека.

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Айрат Назипов
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