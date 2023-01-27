BAZA: в аэропорту Внуково потерпел крушение вертолет Ми-8
В аэропорту Внуково разбился вертолет Ми-8. Об этом пишет Baza.
По предварительным данным, он задел лопастями землю при посадке, на место выехали спасатели.
Как пишет «Интерфакс» в результате крушения вертолета есть пострадавшие. Их количество и состояние уточняется.
По сведениям, «РИА-Новости», вертолет принадлежит спецотряду «Россия», который возит первых лиц государства. По информации издания, в результате аварии никто не пострадал.
Похожий инцидент произошел в Бурятии в начале декабря. При посадке на аэродроме в Улан-Удэ загорелся вертолет Ми-8. В результате ЧП погибли 3 человека.
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