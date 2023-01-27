Верховный суд Нидерландов примет решение о передаче скифского золота Киеву 15 сентября

Верховный суд Нидерландов огласит окончательное решение о передаче скифского золота Киеву 15 сентября, сказано на сайте суда.



— В октябре 2021 года суд постановил, что коллекция должна быть передана Украине. Данное решение может быть подтверждено, и именно на этом настаивает генеральный прокурор в своем ходатайстве, направленном сегодня в Верховный суд. <...> Оглашение решения Верховного суда предварительно назначено на 15 сентября 2023 года, — говорится в сообщении.

Генпрокурор считает, что кассация крымских музеев о возвращении им коллекции должна быть отклонена. Отмечается, что ходатайство генпрокурора является независимым мнением, и Верховный суд оставляет за собой право как удовлетворить его, так и отказать.

Скифское золото — коллекция из примерно двух тысяч предметов из киевского Музея исторических драгоценностей и четырех крымских музеев, в 2013 году направленных на выставку «Крым — золотой остров в Черном море» в Германию. В феврале 2014-го выставку перевезли в Музей Алларда Пирсона в Нидерландах. Когда Крым вошел в состав России, права на коллекцию заявила Украина.

Постоянный представитель Крыма при президенте РФ, вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов в начале прошлого года высказывал предположение, что вопрос о судьбе коллекции крымских музеев «Скифское золото» может решиться после военной операции на Украине.

В ОП Крыма полагают, что решение по возврату золота в Крым могут отложить на неопределенное время. Руководитель Общественной палаты Крыма Александр Форманчук считает, что Нидерланды могут оставить коллекцию у себя.

В январе сообщалось, что следователи СК России проводят доследственную проверку по факту хищения скифского золота, принадлежащего четырем крымским музеям.

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Маргарита Головатенко