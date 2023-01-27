Биржа ICE откроет газовый хаб в Лондоне для обхода ограничений ЕС

Биржа ICE, управляющая крупнейшим в Европе газовым хабом TTF в Нидерландах, 20 февраля откроет газовый хаб в Лондоне для обхода механизма коррекции рынка газа ЕС, сообщает компания.



Как отметил вице-президент по фьючерсным биржам ICE Трабью Бланд, планируется ввести механизм коррекции рынка газа на контракты TTF, торгуемые на ICE Endex, чтобы максимально сохранить структуру рынка. Если механизм не позволит клиентам торговать и адекватно контролировать свои риски, готовится альтернативная площадка в Лондоне.

Фото: realnoevremya.ru

Предполагается, что фьючерсные контракты TTF на ICE Futures Europe будут такими же, как на ICE Endex, но не будут подпадать под действие механизма коррекции рынка газа ЕС и связанного с ним ценового потолка.

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Маргарита Головатенко