«И оштрафовать на полмиллиарда»: прокурор просит посадить на 12 лет экс-начальника ОП «Дальний — Сафиуллина»

Фото: realnoevremya.ru/Ирина Плотникова

Сегодня в Приволжском суде Казани стартовали прения по уголовному делу о взятках на 20 млн рублей. Для экс-начальника отдела полиции «Сафиуллина» (ранее — «Дальний»), полковника Алексея Ершова гособвинитель Чулпан Шаехова запросила 12 лет колонии строгого режима со штрафом в 500 млн рублей, сообщает журналист «Реального времени».



Признавшего вину экс-заместителя начальника ОП Ильназа Ситдикова представитель райпрокуратуры предложила наказать 6 годами колонии общего режима со штрафом в 1 млн рублей. Для обоих фигурантов Шаехова запросила дополнительное наказание в виде лишения права занимать должности начальников в органах МВД в течение 5 лет после освобождения.

Ситдиков и его адвокат сегодня просили об условном сроке. Выступление Ершова и его адвокатов ожидается через пару недель.

Полковника Ершова обвиняют в злоупотреблении полномочиями, незаконном участии в предпринимательской деятельности трех автостоянок и четырех эпизодах взяток на 20 млн рублей с лишним в 2005—2015 годах. Его бывшему заму инкриминируют лишь посредничество всего двум взяткам на общую сумму 460 тысяч рублей.

Под подозрение оба попали по материалам оперативной разработки ФСБ. Ключевые показания по делу дал совладелец ЧОП «Одиссея-Казань» Алексей Желовицкий. Расследованием занимались сотрудники 2-го отдела Следкома по РТ. Обвинение утверждал первый зампрокурора РТ Алексей Заика.

Обвиняемый Ильназ Ситдиков

Напомним, на старте расследования, в октябре 2020-го, Ершов скрылся и был объявлен в федеральный розыск. После задержания уверял — требовалось время, чтобы довести информацию до руководства ФСБ. «Я никаких взяток не брал. Дело сфальсифицированное», — заявлял он при рассмотрении ходатайства об аресте в суде. Позднее обвинял казанских чекистов в незаконных обысках своей камеры в СИЗО.



На судебном допросе Ершов признался, что зарабатывал деньги на организации работы автостоянок и направлял прибыль на нужды... отдела полиции. «Были варианты — «продавать» уголовные дела либо заниматься бизнесом», — заявил он.

