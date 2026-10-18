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Орбан заявил, что новые власти Венгрии ведут на него «охоту»

16:14, 18.10.2026

Оппозиция считает незаконным созданное для проверок контрактов Национальное управление по возврату и защите активов

Орбан заявил, что новые власти Венгрии ведут на него «охоту»
Фото: взято с сайта kremlin.ru

Бывший премьер-министр Венгрии Виктор Орбан считает себя главной целью расследований нового правительства Петера Мадьяра. Об этом сообщает ТАСС.

По его мнению, аресты экс-министров Балажа Ханко и Миклоша Шестака по обвинениям в коррупции носят политический характер, а власти пытаются получить компрометирующую информацию для уничтожения партии «ФИДЕС — Венгерский гражданский союз».

взято с сайта kremlin.ru

Орбан утверждает, что цель антикоррупционной кампании «Чистилище» — ликвидировать альянс ФИДЕС и христианских демократов, находившийся у власти 16 лет. Оппозиция считает незаконным созданное для проверок контрактов Национальное управление по возврату и защите активов.

Напомним, в апреле этого года партия пророссийского политика Виктора Орбана проиграла на выборах в парламент Венгрии.

Зульфат Шафигуллин

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