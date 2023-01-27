Власти Татарстана утвердили программу развития интернет-торговли на 2023-2025 годы

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Кабмин Татарстана утвердил программу развития интернет-торговли в республике на 2023-2025 годы. Контроль за ее исполнением возложили на Министерство экономики РТ.

В программе перечислено 20 мероприятий. Из них пять направлены на развитие инфраструктуры интернет-торговли. В частности, на постоянной основе планируется предоставлять льготы и меры поддержки логистическим компаниям, в том числе при строительстве распределительных центров, расширять географию пунктов приема и выдачи продукции для субъектов МСП, реализующих продукцию через электронные площадки. С января-марта 2023 года по второй квартал 2024 года власти намерены создавать условия для проведения эксперимента по организации бондового склада в Татарстане.

Еще пять мероприятий касаются регистрации, сопровождения и консультирования. На постоянной основе планируется оказывать содействие субъектам малого и среднего предпринимательства в размещении товаров на электронных торговых площадках с созданием контента. В первом квартале 2023 года разработают меры поддержки сельхозпроизводителей в реализации производимой в Татарстане сельхозпродукции по каналам электронной торговли.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Три мероприятия направлены на продвижение и популяризацию. Ежеквартально запланированы онлайн-интенсивы для субъектов МСП и самозанятых по выходу на маркетплейсы, выездные семинары в районах Татарстана по поляризации электронной торговли, а также форумы и конференции.

Еще четыре мероприятия связаны с внешнеэкономической деятельностью. В Татарстане в первом квартале 2023 года планируется софинансировать затраты субъектов МСП на транспортировку продукции на территории России в целях ее экспорта на внешние рынки и на международную сертификацию. Также им намерены помогать в размещении товаров на международных маркеплейсах и с их дальнейшим продвижением.

Оставшиеся три мероприятия запланированы в образовательной сфере. В частности, в первой половине 2023 года власти разработают обучающие программы для сельхозпроизводителей и фермеров по работе на рынке интернет-торговли.

Напомним, Татарстан замкнул десятку российских регионов, наиболее активных в сфере интернет-торговли по итогам первого полугодия 2022 года. На республику пришлось 1,9% покупок в общем объеме. Тройка лидеров — Москва, Московская область и Санкт-Петербург.



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Татьяна Демина