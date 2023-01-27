Татарстанцы стали больше потреблять электроэнергию

В Татарстане и в других регионах страны вырос показатель потребления электроэнергии. Об этом рассказали на заседании Совета директоров АО «Татэнергосбыт». Его провел премьер-министр республики Алексей Песошин.

— Объем выработки электроэнергии всеми станциями Татарстана вырос на 4,8% и составил более 28 млрд. кВт•ч., потребление увеличилось по сравнению с аналогичным показателем 2021 года на 3,6% и составило более 33 млрд кВт.ч. Дефицит электроэнергии в размере 14,7% был восполнен за счет перетоков в энергосистему Татарстана из смежных регионов, — доложил директор АО «Татэнергосбыт» Рифнур Сулейманов.

Также на заседании обсудили итоги работы компании за прошлый год и утвердили бюджет доходов и расходов, а также вложений на 2023 год.

Фото: tatarstan.ru

— Уровень оплаты за потребленную электроэнергию в 2022 году превысил 100%. Просроченная задолженность уменьшилась на 38,9 млн руб. и на конец года составила 170,2 млн руб., из них 98,5 млн руб. приходятся на юридические лица, — добавил докладчик.

В начале января «Реальное время» писало о планах компании потратить 147 млн рублей на аренду автомобилей. Всего организации требуется 102 автомобиля с водителями на девять городов и районов республики.



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Айрат Назипов