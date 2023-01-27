Скончался бывший главный тренер и ветеран «Рубина» Алексей Семенов

На 74-м году жизни умер ветеран «Рубина» Алексей Семенов. Соболезнования в связи с его кончиной выразила пресс-служба клуба.

— Футбольный клуб «Рубин» скорбит вместе с родными и близкими Алексея Александровича. Это большая утрата для клуба и всего казанского футбола, — написано в сообщении.

Алексей Семенов родился 15 апреля 1949 года в деревне Саврасово Смоленской области. Был воспитанником ФК «Авангард» из Днепропетровской области Украины. В «Рубине» играл с 1974 по 1980 годы.

После завершения карьеры игрока, занялся тренерской деятельностью. Сначала был тренером-преподавателем СДЮШОР «Рубин», а в 1988 году стал главным наставником команды. С 1992 по 2016 был в роли тренера клуба. С 2018 году работал на должности селекционера.

Фото: rubin-kazan.ru

В качестве тренера «Рубина» — двукратный чемпион России (2008, 2009), двукратный обладатель Суперкубка России (2010, 2012), обладатель Кубка России (2011/2012), дважды бронзовый призер чемпионата России (2003, 2010).

О дате и времени похорон пока информации нет.

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Айрат Назипов