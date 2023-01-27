Татарстан вошел в десятку лучших регионов страны по росту доходов бюджета
Татарстан занял 7-ю строчку в рейтинге субъектов России по росту доходов бюджета. Об этом пишет РБК со ссылкой на данные рейтингового агентства АКРА.
По данным аналитиков, доходы бюджета республики по сравнению с прошлым годом выросли на 27%. Наибольший прирост совокупных доходов по сравнению с предшествующим годом был зафиксирован в нефтегазовых регионах РФ — Сахалинской области (+57%) и Ямало-Ненецком автономном округе (+40%). Хуже всего дела обстоят в Липецкой области. Там доходы упали на 18%.
В рейтинге роста по доходам от налога на прибыль Татарстан занял пятое место, уступив Сахалинской области, Санкт-Петербургу, Крыму и Кемеровской области. Рост составил 39%.
Также республика попала в десятку лучших по показателю прироста собственных поступлений (то есть без учета трансфертов из федерального бюджета). Татарстан занял седьмое место с показателем +31%.
Отметим, что за 2022 год доходы консолидированного бюджета Татарстана составили 517,3 млрд рублей. При этом власти РТ планировали получить только 509,4 млрд рублей.
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