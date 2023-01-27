В Казахстане ввели новые правила въезда для иностранцев

С 27 января на территории Казахстана вступили в силу новые правила въезда и пребывания мигрантов, в том числе и для граждан Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

С этого дня россияне, как и другие граждане ЕАЭС, могут находиться в стране не более 90 дней за полгода. Остальные иностранцы — только месяц. Но за полгода те же 90 дней. Покинуть Казахстан после истечения этого срока и сразу вернуться назад больше не получится.

Обновленные правила коснутся только тех иностранцев, которые въехали в страну после 27 января. На тех, кто находился в стране до этого срока, изменения не распространяются.

Фото: realnoevremya.ru

Об ужесточении норм миграции для граждан ЕАЭС «Реальное время» писало еще 17 января. Чтобы остаться в Казахстане по истечении 90-дневного срока, россиянам придется оформлять вид на жительство, временную регистрацию или гражданство.

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Айрат Назипов