Президент России поручил повысить МРОТ с опережением темпов роста инфляции до июля

Фото: realnoevremya.ru/Елизавета Пуншева

Президент России Владимир Путин дал правительству поручение о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) с опережением темпов роста инфляции и роста среднемесячной заработной платы в 2023 году.



Правительство должно будет представить предложения по дальнейшему повышению МРОТ. Срок исполнения поручения — 1 июля 2023 года, сообщает RT со ссылкой на перечень поручений главы государства по итогам заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

Фото: kremlin.ru

Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в России с 1 января 2023 года составляет 16 242 рубля. Минимальный желаемый размер МРОТ в столице Татарстана в среднем составил 35,2 тысячи. Первое место по более высоким ожиданиям МРОТ занимает Москва. В среднем ее жители рассчитывают на 43,5 тысячи рублей.



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Маргарита Голватенко