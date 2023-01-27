За год в Татарстане выявили 11 очагов африканской чумы свиней

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Татарстане в 2022 году выявили 11 очагов африканской чумы свиней: пять — среди диких кабанов, шесть — среди домашних свиней. Об этом рассказал начальник Главного управления ветеринарии Кабмина Татарстана Алмаз Хисамутдинов.



— От инфекции пострадали Спасский, Верхнеуслонский, Мамадышский, Чистопольский, Рыбно-Слободский, Пестречинский, Алькеевский районы. Почти вся республика находилась в зоне наблюдения по африканской чуме свиней, — рассказал он.

Фото: скриншот трансляции

Алмаз Хисамутдинов заявил, что усилия направлены на то, чтобы вирус не попал в крупные свиноводческие хозяйства. На сегодня поголовье свиней в личных подсобных хозяйствах снижено на 2,7 тысячи голов, а на момент регистрации инфекции оно достигало 19 тысяч.

— К настоящему времени карантин по всем очагам отменен, — уточнил Алмаз Хисамутдинов.

Фото: скриншот трансляции

Напомним, казанские ученые разрабатывают вакцину против африканской чумы свиней. Это вирусная болезнь свиней, наносящая огромный экономический ущерб. Он измеряется десятками миллиардов долларов.



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Татьяна Демина