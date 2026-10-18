Песков назвал атаки БПЛА на регионы России «последними проявлениями агонии»
По его словам, киевский режим сопротивляется безрезультатно
Попытки Киева атаковать российские регионы беспилотниками не могут изменить ход событий, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
По его словам, удары ВСУ являются «последними проявлениями агонии», а киевский режим сопротивляется безрезультатно. Песков также отметил, что ответ России на удары ВСУ идет постоянно. Российские удары являются планомерными и массированными, они призваны снизить ударный потенциал Киева.
— Ответ России на удары Вооруженных сил Украины идет постоянно, удары РФ планомерные и массированные, — приводит слова Пескова ТАСС.
Напомним, над территорией России за прошедшую ночь было сбито 1015 украинских беспилотников, сообщили в утренней сводке Минобороны РФ.
Ленинградская область подверглась массированной атаке вражеских БПЛА. Губернатор региона Александр Дрозденко сообщил о пострадавших объектах инфраструктуры. Позже стало известно о возгорании логистического склада Ozon в Санкт-Петербурге.
Также о массированной атаке на Москву и Московскую область сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте», канал в MAX и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».