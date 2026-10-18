Песков назвал атаки БПЛА на регионы России «последними проявлениями агонии»

По его словам, киевский режим сопротивляется безрезультатно

Фото: Михаил Захаров

Попытки Киева атаковать российские регионы беспилотниками не могут изменить ход событий, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, удары ВСУ являются «последними проявлениями агонии», а киевский режим сопротивляется безрезультатно. Песков также отметил, что ответ России на удары ВСУ идет постоянно. Российские удары являются планомерными и массированными, они призваны снизить ударный потенциал Киева.

— Ответ России на удары Вооруженных сил Украины идет постоянно, удары РФ планомерные и массированные, — приводит слова Пескова ТАСС.

Напомним, над территорией России за прошедшую ночь было сбито 1015 украинских беспилотников, сообщили в утренней сводке Минобороны РФ.

Ленинградская область подверглась массированной атаке вражеских БПЛА. Губернатор региона Александр Дрозденко сообщил о пострадавших объектах инфраструктуры. Позже стало известно о возгорании логистического склада Ozon в Санкт-Петербурге.

Также о массированной атаке на Москву и Московскую область сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Зульфат Шафигуллин