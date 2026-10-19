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Ночью в трех городах Закамья Татарстана объявляли угрозу атаки БПЛА

06:40, 19.10.2026

На территории Татарстана действовал режим беспилотной опасности

Ночью в трех городах Закамья Татарстана объявляли угрозу атаки БПЛА
Фото: Артем Дергунов

Ночью в трех городах Закамья Татарстана — Нижнекамске, Набережных Челнах и Елабуге, объявляли угрозу атаки БПЛА. Информация размещена в официальном приложении МЧС.

На всей территории Татарстана с 01:30 мск по 05:03 мск действовал режим беспилотной опасности.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

В целях обеспечения безопасности полетов приостанавливали работу все три аэропорта республики. Сейчас все ограничения в Татарстане сняты.

Зульфат Шафигуллин

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