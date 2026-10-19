Песков назвал месяц, когда пройдет прямая линия Владимира Путина

В 2025 году прямая линия с президентом России прошла 19 декабря

Объединенные прямая линия и большая пресс-конференция президента России Владимира Путина традиционно состоятся в декабре. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, однако точные даты представитель Кремля не уточнил.

— На декабрь — ответил Песков на вопрос корреспондента ТАСС.

Напомним, что в 2025 году прямая линия с президентом России Владимиром Путиным прошла 19 декабря. Мероприятие состоялось в совмещенном формате с большой пресс-конференцией и получило название «Итоги года с Владимиром Путиным».

Отметим, что недавно Путин также выступал на «Валдае». Главное из выступления президента России на этой площадке — в материале «Реального времени».



Никита Егоров