У 87% казанцев за последние два года выросла зарплата

Чаще всего доход увеличивался постепенно: у 39% зарплата выросла менее чем на 10%, у 31% — на 10–15%

Фото: Максим Платонов

У 87% казанцев за последние два года выросла зарплата, при этом 50% из них стали больше тратить на продукты и повседневные покупки. К таким выводам пришли исследователи «Альфа-денег».

По данным исследования, 30% горожан получили прибавку 6–12 месяцев назад, еще 26% — 1–2 года назад. Чаще всего доход увеличивался постепенно: у 39% зарплата выросла менее чем на 10%, у 31% — на 10–15%.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

В топ-5 категорий расходов также вошли отдых и развлечения (29%), одежда и обувь (24%) и товары более высокого качества (23%). При этом 21% респондентов после роста дохода стали больше откладывать.

Новые регулярные траты появились у 58% опрошенных, однако 28% не заметили изменений в финансовой ситуации, а 34% со временем вернулись к прежнему уровню расходов.

Ранее стало известно, что каждый второй россиянин получает доход от своего хобби, в среднем доход от увлечений составляет 27 000 рублей.

Зульфат Шафигуллин