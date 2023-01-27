За 2022 год доходы консолидированного бюджета Татарстана составили 517,3 млрд рублей
Доходы консолидированного бюджета Татарстана за 2022 год оказались выше прогнозов властей. По итогам 12 месяцев они составили 517,3 млрд рублей при обозначенном плане в 509,4 млрд рублей. В казну республики удалось перечислить дополнительные 7,9 млрд рублей, сообщает пресс-служба главы республики со ссылкой на отчет Минфина РТ.
Налоговые и неналоговые доходы с января по декабрь 2022 года составили 429,4 млрд рублей. Сюда вошли: налог на прибыль, который составил 281,3 млрд рублей, и налог на имущество — 51,6 млрд рублей. Еще 42,8 млрд рублей принес налог на товары, работы и услуги. 22 млрд рублей поступило от налога на совокупный доход.
По статье «Штрафы, санкции, возмещение ущерба» бюджет республики получил 4,4 млрд рублей.
Напомним, что в 2022 году объем неналоговых поступлений в бюджет Казани составил 1,8 млрд рублей. Наибольший доход получен от аренды и продажи земельных участков — 758 млн и 601 млн рублей соответственно. Плата за аренду объектов недвижимости обеспечила поступлений в бюджет 158 млн рублей. Еще столько же денег принесла продажа недвижимости.
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