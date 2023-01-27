За 2022 год доходы консолидированного бюджета Татарстана составили 517,3 млрд рублей

Фото: realnoevremya.ru/Анна Сейтумерова

Доходы консолидированного бюджета Татарстана за 2022 год оказались выше прогнозов властей. По итогам 12 месяцев они составили 517,3 млрд рублей при обозначенном плане в 509,4 млрд рублей. В казну республики удалось перечислить дополнительные 7,9 млрд рублей, сообщает пресс-служба главы республики со ссылкой на отчет Минфина РТ.



Налоговые и неналоговые доходы с января по декабрь 2022 года составили 429,4 млрд рублей. Сюда вошли: налог на прибыль, который составил 281,3 млрд рублей, и налог на имущество — 51,6 млрд рублей. Еще 42,8 млрд рублей принес налог на товары, работы и услуги. 22 млрд рублей поступило от налога на совокупный доход.



По статье «Штрафы, санкции, возмещение ущерба» бюджет республики получил 4,4 млрд рублей.



Фото: realnoevremya.ru/Илья Репин

Напомним, что в 2022 году объем неналоговых поступлений в бюджет Казани составил 1,8 млрд рублей. Наибольший доход получен от аренды и продажи земельных участков — 758 млн и 601 млн рублей соответственно. Плата за аренду объектов недвижимости обеспечила поступлений в бюджет 158 млн рублей. Еще столько же денег принесла продажа недвижимости.

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Айрат Назипов